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Βανς για το βίντεο Τραμπ να «βομβαρδίζει» με ΑΙ το νησί Χαργκ του Ιράν: «Έστειλε μήνυμα στην Τεχεράνη»

Μία επίθεση στο Χαργκ, απ' όπου εξαγόταν το 90% του ιρανικού πετρελαίου πριν από τον πόλεμο, θα έπληττε σημαντικά το ενεργειακό εμπόριο και θα ασκούσε τεράστιες πιέσεις στην οικονομία του Ιράν
Στιγμιότυπο από το βίντεο που ανέβασε ο Τραμπ για βομβαρδισμό της νήσου Χαργκ του Ιράν
Στιγμιότυπο από το βίντεο που ανέβασε ο Τραμπ για βομβαρδισμό της νήσου Χαργκ του Ιράν / πηγή φωτογραφίας Χ
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Ως μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν χαρακτήρισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς την ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος για το νησί Χαργκ, τον ενεργειακό κόμβο της Τεχεράνης που τον έδειχνε να δέχεται σφοδρή επίθεση και να κατασρτρέφεται.

Όταν ρωτήθηκε για το βίντεο που «ανέβασε» ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζέι Ντι Βανς είπε ότι «στον πρόεδρο αρέσει να διαφοροποιεί κάπως τα πράγματα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Θα ήταν ο πρώτος που θα σας έλεγε ότι δεν κάνει ανακοινώσεις για τις στρατιωτικές ενέργειες στις πλατφόρμες, όμως νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα στους Ιρανούς».

Η ανάρτηση αυτή του Τραμπ, περιείχε ένα βίντεο, δημιούργημα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι ο στρατός δεν έπληξε το νησί Χαργκ κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η Τεχεράνη χαρακτήρισε «γελοία» την ανάρτηση.

Μία επίθεση στο Χαργκ, απ’ όπου εξαγόταν το 90% του ιρανικού πετρελαίου πριν από τον πόλεμο, θα έπληττε σημαντικά το ενεργειακό εμπόριο και θα ασκούσε τεράστιες πιέσεις στην οικονομία του Ιράν.

Στο μεταξύ, Αμερικανός αξιωματούχος, σχολιάζοντας τα πρώτα αμερικανικά πλήγματα στις 30 Αυγούστου κατά του Ιράν από τα τέλη Ιουλίου, είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή (30.08.2026), οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν δύο εκτοξευτές πυραύλων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στο νησί Λαράκ στα Στενά του Ορμούζ, λίγο πριν την εκδήλωση επίθεσης.

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