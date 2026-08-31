Βανς για το βίντεο Τραμπ να «βομβαρδίζει» με ΑΙ το νησί Χαργκ του Ιράν: «Έστειλε μήνυμα στην Τεχεράνη»

Ως μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν χαρακτήρισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς την ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος για το νησί Χαργκ, τον ενεργειακό κόμβο της Τεχεράνης που τον έδειχνε να δέχεται σφοδρή επίθεση και να κατασρτρέφεται.

Όταν ρωτήθηκε για το βίντεο που «ανέβασε» ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζέι Ντι Βανς είπε ότι «στον πρόεδρο αρέσει να διαφοροποιεί κάπως τα πράγματα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Θα ήταν ο πρώτος που θα σας έλεγε ότι δεν κάνει ανακοινώσεις για τις στρατιωτικές ενέργειες στις πλατφόρμες, όμως νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα στους Ιρανούς».

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Η ανάρτηση αυτή του Τραμπ, περιείχε ένα βίντεο, δημιούργημα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι ο στρατός δεν έπληξε το νησί Χαργκ κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η Τεχεράνη χαρακτήρισε «γελοία» την ανάρτηση.

Μία επίθεση στο Χαργκ, απ’ όπου εξαγόταν το 90% του ιρανικού πετρελαίου πριν από τον πόλεμο, θα έπληττε σημαντικά το ενεργειακό εμπόριο και θα ασκούσε τεράστιες πιέσεις στην οικονομία του Ιράν.

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Στο μεταξύ, Αμερικανός αξιωματούχος, σχολιάζοντας τα πρώτα αμερικανικά πλήγματα στις 30 Αυγούστου κατά του Ιράν από τα τέλη Ιουλίου, είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ.

Trump posts AI-video of Kharg Island getting blown up https://t.co/FRHagtb6Gr pic.twitter.com/Va4k7hRv0K — New York Post (@nypost) August 31, 2026

Trump 'is sending a message to the Iranians' by posting AI-generated video of bombing Kharg Island – U.S. Vice President JD Vance pic.twitter.com/kAQBMFOLE4 — brane mijatovic (@brane_mija64426) August 31, 2026

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή (30.08.2026), οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν δύο εκτοξευτές πυραύλων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στο νησί Λαράκ στα Στενά του Ορμούζ, λίγο πριν την εκδήλωση επίθεσης.