Φωτιά στη Μασσαλία: Εικόνες καταστροφής από την πύρινη κόλαση – Ζημιές σε πάνω από 50 σπίτια, έγιναν στάχτη 7.000 στρέμματα

Στάχτες και αποκαΐδια έχει αφήσει στο πέρασμά της η τεράστια φωτιά που ξέσπασε στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία. Αν και η έντασή της ξεκίνησε να μειώνεται το πρωί της Τετάρτης (09.07.2025), ακόμη δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο.



«Οι παρυφές της δεν έχουν ακόμα σταθεροποιηθεί», δήλωσε εκπρόσωπος της νομαρχίας, διευκρινίζοντας ότι η φωτιά στη Μασσαλία που ενισχύθηκε από μια μακρά περίοδο ξηρασίας και ισχυρό βορειοδυτικό άνεμο, δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας προειδοποίησε πως αυτό το καλοκαίρι θα είναι «υψηλού κινδύνου».

Οι τουλάχιστον 400 άνθρωποι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο 16ο διαμέρισμα της Μασσαλίας, λόγω της χθεσινής αναζωπύρωσης, δεν μπορούν να επιστρέψουν ακόμη στις οικείες τους.

Υπάρχει εξάλλου μια αναζωπύρωση της φωτιάς από την πλευρά της κοινότητας που γειτονεύει με τη βορειοδυτική Μασσαλία, απ’ όπου ξεκίνησε αυτή η φωτιά αργά χθες το πρωί μετά από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε όχημα, διευκρίνισε η νομαρχία.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί περισσότεροι από 800 πυροσβέστες, καθώς και 15 αεροσκάφη.

Η πύρινη λαίλαπα έχει προκαλέσει ζημιές σε τουλάχιστον 63 σπίτια από τα οποία τα 10 έχουν καταστραφεί. Η φωτιά έκαψε την Τρίτη 7.000 στρέμματα, με αποτέλεσμα να κλείσει το μεσημέρι το αεροδρόμιο Μασσαλίας Προβηγκίας, το τέταρτο μεγαλύτερο της Γαλλίας.

Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο επαναλήφθηκε εν μέρει γύρω στις 22:30 χθες, όμως μπορεί να κλείσει και πάλι σήμερα, ώστε να έχουν προτεραιότητα τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα.

Ο καπνός από την φωτιά έχει εξαπλωθεί σε μήκος 100 χιλιομέτρων στη θάλασσα, σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες.

