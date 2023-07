Οι Βρετανοί τουρίστες που βρέθηκαν στη δίνη της τεράστιας φωτιάς στη Ρόδο και προσπαθούν να επιστρέψουν σπίτια τους ή έχουν φτάσει ήδη εκεί, «στάζουν μέλι» για τους Έλληνες πυροσβέστες, τους εθελοντές, αλλά και τους κατοίκους του νησιού, αλλά την ίδια ώρα στάζουν και «χολή» για τα ταξιδωτικά γραφεία και τις αεροπορικές εταιρείες.

Οι πρώτοι Βρετανοί, που έφυγαν άρον, άρον από τη Ρόδο μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο νησί, έφτασαν στο αεροδρόμιο στο Gatwick του Λονδίνου από τη Ρόδο χθες (23.7.2023) το απόγευμα. Στο νησί όμως, παραμένουν ακόμα πολλοί Βρετανοί που ψάχνουν τρόπο να γυρίσουν πίσω στη χώρα τους.

Μάλιστα αυτοί που είναι ακόμα εγκλωβισμένοι στη Ρόδο, που συνεχίζει να καίγεται από την τεράστια φωτιά, αποθεώνουν τους Ελληνες για τη βοήθεια που τους έδωσαν και την διάσωσή τους, αλλά σέρνουν τα εξ αμάξης στα ταξιδιωτικά γραφεία αλλά και τις αεροπορικές εταιρείες που δεν τους βρίσκουν εισιτήρια για να επιστρέψουν στη Βρετανία.

Οι Βρετανοί τουρίστες λένε ότι ο ελληνικός στρατός, οι εθελοντές, αλλά και ο απλός κόσμος βοήθησε χιλιάδες ανθρώπους να βρουν χώρους να στεγαστούν και να κοιμηθούν σε σχολεία, κλειστά γυμναστήρια και άλλους χώρους.

Έμειναν μόνο με το μαγιό

Οι τουρίστες εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια που έμεναν για να σωθούν από τη φωτιά στη Ρόδο. Πολλοί άφησαν πίσω τους τα ρούχα τους και έφυγαν με ό,τι φορούσαν.

Κάποιοι κοιμήθηκαν μόνο με τα μαγιό τους ή με ένα σορτς.

«Όπως μπορείτε να φανταστείτε ήταν πολύ αγχωτικό. Έκανε ζέστη, ήμασταν κουρασμένοι, χωρίς ρούχα, φορώντας ακόμα μόνο μαγιό και σορτς», είπε μια Βρετανή τουρίστρια.

Οι προσευχές μας για τη Ρόδο έγραψε ένας άλλος τουρίστας.

This is so sad 😞 we were in Pefkos on Lee Beach this time last year 🇬🇷 Prayers for Rhodes 🙏❤️ #Rhodes #Greece pic.twitter.com/InLj6NzO6x — Jayne Bailey (@Bailey20Jayne) July 24, 2023

Μπράβο σε όλους

«Βρετανοί τουρίστες δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από το πόσο ομαλά εξελίχθηκαν όλα κατά την επιχείρηση εκκένωσης και εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τους Έλληνες. Μπράβο σε όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή την υπεράνθρωπη προσπάθεια», έγραψε κάποιος στο Twitter.

British tourists say they are impressed by how smoothly everything went during the evacuation operation and express their thanks to the Greeks. Well done to all who take part in this superhuman effort. 🙏🇬🇷 @NikosMichael6 #φωτιες#Ροδος#Rhodes #Greece pic.twitter.com/5j24QyLX0R — Marios Karatzias (@MariosKaratzias) July 23, 2023

«Εκατοντάδες παραθεριστές που τρέχουν να σωθούν από την πυρκαγιά αποκαλύπτουν ότι αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι από τις ταξιδιωτικές εταιρείες», τονίζει η βρετανική Telegraph.

Αναφορές στα ξένα ΜΜΕ

Τα ξένα δίκτυα κάνουν μεγάλες αναφορές στην τεράστια φωτιά στη Ρόδο.

Το Reuters δημοσιοποίησε μία δορυφορική εικόνα του νησιού από την εταιρία Maxar Technologies. Το BBC έκανε αναφορές στις δύσκολες στιγμές που βίωσαν οι Βρετανοί τουρίστες που στη Ρόδο.

Rhodes fires: Locals step in to help tourists as rescue flights are due https://t.co/89ZGSku1TQ — BBC News Midlands (@bbcmtd) July 24, 2023

Get us out of this hell!: Brits caught up in hours of delays at packed Rhodes airport after fleeing raging wildfires by feet, car and boat as government announces it will send a response team to island – but easyJet won’t repatriate until tomorrow https://t.co/Y8SGUK2fHc pic.twitter.com/EzSkyMOfjH — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) July 23, 2023

Terrified Brits fleeing from Rhodes’ wildfire ‘warzone’ beg for help https://t.co/8HYZQ9RArK pic.twitter.com/fiX9z7j9jO — Daily Mail Online (@MailOnline) July 23, 2023

Η Λέσλι Γιανγκ είχε προγραμματίσει να κάνει διακοπές στη Ρόδο με τα τρία παιδιά της. Έφτασε στο νησί το Σάββατο, πήγε στη Λίνδο, αλλά δεν μπόρεσε καν να φτάσει στο ξενοδοχείο όπου θα έμενε. Οι φλόγες το πλησίαζαν και είχε δωθεί ήδη εντολή για εκκένωση.

«Πραγματικά έχουν προσπαθήσει να κάνουν το καλύτερο», είπε η Βρετανίδα.

Ο Τζον Μίλερ ο οποίος παραθέριζε στο Κιοτάρι περιγράφει την κατάσταση με τη λέξη «φρενοκομείο». Μιλά για συνεχείς διακοπές ρεύματος, αποκλεισμένους δρόμους.

Τα ξένα ΜΜΕ περιγράφουν την μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, ενώ Βρετανός τουρίστας λέει στο Sky News ότι «η απόδραση από τις πυρκαγιές στη Ρόδο ήταν σαν “το τέλος του κόσμου”».

We went from paradise to hell,” tourist says Rhodes wildfire forces thousands of evacuations, tourists flee | Reuters https://t.co/FcNuwqRV91 — Duchess Of York (@Duchess0fY0rk) July 24, 2023

«Οι ντόπιοι είχαν έτοιμο φαγητό, νερό και υπνόσακους» περιγράφει άλλος Βρετανός σε ανάρτησή του.

«Ο ελληνικός λαός και οι εθελοντές φέρθηκαν θαυμάσια και μάλιστα ενώ βιώνουν τέτοια τραγωδία για τη χώρα τους» αναφέρει άλλος τουρίστας στο Τwitter για τη συμπεριφορά των ντόπιων.