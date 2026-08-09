Υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων δύο ουκρανικά χωριά – Πέντε νεκροί σε ανταλλαγές πληγμάτων

Τα χωριά Βασιουτίνσκογε και Τορέτσκ που βρίσκονται στην ανατολική Ουκρανία στην περιοχή του Ντονέτσκ φέρεται να βρίσκονται υπό έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων, όπως ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής (09.08.2026) του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας.

Ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων σε διάφορες περιφέρειες της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου (08.08.2026) προς σήμερα Κυριακή, ενώ επίθεση ουκρανικών drones προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας.

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Πλήγμα ρωσικού drone προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και «κατέστρεψε τέσσερις ορόφους ενός συνηθισμένου κτιρίου κατοικιών» στο Χάρκοβο, τη μεγάλη πόλη στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανέφερε σήμερα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Είκοσι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Όλεγκ Σινεγκούμποφ. Εικόνες, τις οποίες δημοσιοποίησε ο ίδιος, δείχνουν ένα κτίριο που έχει πληγεί άσχημα, γύρω από το οποίο επιχειρούν οι υπηρεσίες διάσωσης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης τη νύχτα που πέρασε στην Οδησσό, όπου πλήγματα προκάλεσαν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, το λιμάνι και κτίρια κατοικιών. «Με αυτόν τον τρόπο, οι Ρώσοι βρίσκονται σε πόλεμο με την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια», σημείωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

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Οι λιμενικές εγκαταστάσεις της Οδησσού αποτελούν τη βασική αρτηρία για τις εκτεταμένες αγροτικές εξαγωγές της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε εξάλλου άλλο ένα «απολύτως βάναυσο» πλήγμα που είχε στόχο μια ενεργειακή υποδομή κοντά σε εμπορικό κέντρο στο Πάβλογκραντ, στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική Ουκρανία.

Εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά, τραυματίστηκαν στην πόλη αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο. Εικόνες που δημοσιεύτηκαν χθες, Σάββατο, το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την αυθεντικότητα των οποίων δεν κατέστη δυνατό.

Η Ρωσία στηρίζεται στον «βαλλιστικό τρόμο», κατήγγειλε επίσης ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι 61 πύραυλοι διαφόρων τύπων εξαπολύθηκαν κατά της χώρας του αυτήν την εβδομάδα.

«Είναι απαραίτητη περισσότερη πίεση, περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την Ουκρανία», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν λιμενικές υποδομές της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα στη διάρκεια της νύχτας.

