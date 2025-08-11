Κόσμος

Φωτιά στην Ισπανία: Στάχτη χιλιάδες στρέμματα δάσους – Εγκατέλειψαν τα σπίτια τους πάνω από 1.000 άνθρωποι

Βίντεο και φωτογραφίες από την πύρινη λαίλαπα - Οι φλόγες απειλούν και περιοχή που είναι ενταγμένη στον κατάλογο της Unesco - Οι αρχές βλέπουν «εμπρησμό» πίσω από την καταστροφή
Ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες σφυροκοπούν και τη βορειοδυτική Ισπανία η οποία πλήττεται από ακραίες πυρκαγιές. Οι αρχές αναγκάστηκαν την Κυριακή (10.08.2025) να απομακρύνουν τουλάχιστον 1.000 ανθρώπους από τα σπίτια τους τα οποία απειλούνται από τη φωτιά.

Δασικές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην Ισπανία έχουν γίνει ήδη στάχτη. Η φωτιά απειλεί και τόπο που έχει ενταχθεί σε κατάλογο της UNESCO. Στην κοινότητα Καρουθέδο και τα περίχωρά της, οι αρχές απομάκρυναν περίπου 400 ανθρώπους.

Από τις κοινότητες όπου βρίσκονται κοντά στη Λας Μέδουλας απομακρύνθηκαν 700 άτομα.

Στη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία είναι ενταγμένη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς, βρίσκονταν χρυσωρυχεία της εποχής της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, και είναι γνωστή για τους εντυπωσιακούς κοκκινωπούς πέτρινους όγκους της.

Όπως δείχνουν οι έρευνες, η φωτιά φαίνεται πως οφείλεται σε εμπρησμό.

«Θα είμαστε αμείλικτοι έναντι των δραστών αυτών των επιθέσεων κατά της ζωής και της ασφάλειας ανθρώπων κι εναντίον της ιστορικής και φυσικής κληρονομιάς μας», τόνισε μέσω X ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Καστίλη και Λεόν, τον Αλφόνσο Μανιούκο.

Φωτιές εκδηλώθηκαν επίσης στις επαρχίες Γαλικία (βορειοδυτικά) και Ναβάρα (βόρεια).

Η Ισπανία πλήττεται για δεύτερη εβδομάδα από κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται περί τους 40° Κελσίου σε πολλά τμήματα της χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διαρκέσουν ως τουλάχιστον την Πέμπτη.

Η πολιτική προστασία εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο το οποίο κάνει λόγο για υψηλό ως ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε μεγάλο τμήμα της χώρας της Ιβηρικής.

