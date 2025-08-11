Φωτιά στην Ισπανία: Στάχτη χιλιάδες στρέμματα δάσους – Εγκατέλειψαν τα σπίτια τους πάνω από 1.000 άνθρωποι

Ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες σφυροκοπούν και τη βορειοδυτική Ισπανία η οποία πλήττεται από ακραίες πυρκαγιές. Οι αρχές αναγκάστηκαν την Κυριακή (10.08.2025) να απομακρύνουν τουλάχιστον 1.000 ανθρώπους από τα σπίτια τους τα οποία απειλούνται από τη φωτιά.

Δασικές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην Ισπανία έχουν γίνει ήδη στάχτη. Η φωτιά απειλεί και τόπο που έχει ενταχθεί σε κατάλογο της UNESCO. Στην κοινότητα Καρουθέδο και τα περίχωρά της, οι αρχές απομάκρυναν περίπου 400 ανθρώπους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις κοινότητες όπου βρίσκονται κοντά στη Λας Μέδουλας απομακρύνθηκαν 700 άτομα.

Στη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία είναι ενταγμένη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς, βρίσκονταν χρυσωρυχεία της εποχής της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, και είναι γνωστή για τους εντυπωσιακούς κοκκινωπούς πέτρινους όγκους της.

Spain Fires:

Fire Enters Las Médulas, a World Heritage Site, on a Weekend with Nine Fires in León and Zamora



The Las Médulas fire is spreading ten times faster than expected.



More than 600 people have been evacuated from Carucedo, Orellán, and Las Médulas. The fire’s… pic.twitter.com/2xCyVEdRGe ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 10, 2025

Όπως δείχνουν οι έρευνες, η φωτιά φαίνεται πως οφείλεται σε εμπρησμό.

Incendio forestal fuera de control ha obligado a la evacuación de 700 personas en Carucedo, España.pic.twitter.com/OfeZcEHxdq — Alertageo (@alertarojanot) August 10, 2025

«Θα είμαστε αμείλικτοι έναντι των δραστών αυτών των επιθέσεων κατά της ζωής και της ασφάλειας ανθρώπων κι εναντίον της ιστορικής και φυσικής κληρονομιάς μας», τόνισε μέσω X ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Καστίλη και Λεόν, τον Αλφόνσο Μανιούκο.

Φωτιές εκδηλώθηκαν επίσης στις επαρχίες Γαλικία (βορειοδυτικά) και Ναβάρα (βόρεια).

Η Ισπανία πλήττεται για δεύτερη εβδομάδα από κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται περί τους 40° Κελσίου σε πολλά τμήματα της χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διαρκέσουν ως τουλάχιστον την Πέμπτη.

A raging wildfire reaches the Spanish town Carucedo, threatening firefighters and residents. pic.twitter.com/ck739k3ZeZ — Fox News (@FoxNews) August 10, 2025

Η πολιτική προστασία εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο το οποίο κάνει λόγο για υψηλό ως ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε μεγάλο τμήμα της χώρας της Ιβηρικής.