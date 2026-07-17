Βρετανία: Νεκρό βρέφος σε τροχαίο – O oδηγός έβλεπε TikTok για 7 λεπτά και καρφώθηκε στο αυτοκίνητο της οικογένειας

Συγκλονίζει η τραγωδία, με θύμα ένα βρέφος στη Βρετανία. Ο 32χρονος Χρίστο Ηλίεφ παρέσυρε και σκότωσε τον μόλις 20 μηνών Φίνλεϊ Μπέικερ, την ώρα που ο ίδιος παρακολουθούσε βίντεο στο TikTok, ενώ οδηγούσε, για 7 ολόκληρα λεπτά.

Δικαστήριο στη Βρετανία επέβαλε στον 32χρονο – που στέρησε τη ζωή σε ένα βρέφος γιατί χάζευε στο TikTok – ποινή κάθειρξης άνω των 11 ετών, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10,5 χρόνια. Στη συνέχεια θα υποχρεωθεί σε αυστηρή επανεξέταση για να μπορέσει να οδηγήσει ξανά.

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Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 19 Μαρτίου του 2025. Η Κλόι Μπέικερ επέστρεφε στο σπίτι από σχολική δραστηριότητα μαζί με το μωρό όταν το αυτοκίνητο του 32χρονου καρφώθηκε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος του δικού της.

Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη που εκτίναξε το αυτοκίνητο της μητέρας πάνω σε ένα προπορευόμενο, σταματημένο όχημα. Ο μικρός Φίνλεϊ, υπέστη βαρύτατα κρανοεγκεφαλικά τραύματα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Δύο ημέρες αργότερα, οι γονείς του αναγκάστηκαν να πάρουν την πιο σκληρή απόφαση της ζωής τους: να κλείσουν τη μηχανική υποστήριξη, κρατώντας τον στην αγκαλιά τους, μέχρι την τελευταία του πνοή.

«Το κενό που άφησε στις καρδιές μας δεν θα καλυφθεί ποτέ» δηλώνουν συγκλονισμένοι οι γονείς του άτυχου βρέφους.

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Τα ψέμματα του οδηγού

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο του Λίνκολν, αποκαλύφθηκαν οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της συμπεριφοράς του 32χρονου οδηγού. Παρόλο που αρχικά έδωσε γραπτή κατάθεση στην αστυνομία, αρνούμενος τη χρήση κινητού, η ψηφιακή ανάλυση της συσκευής του αποκάλυψε την πλήρη αλήθεια.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, στα επτά λεπτά που προηγήθηκαν της σύγκρουσης, ο οδηγός είχε ξεκλειδώσει το τηλέφωνό του επανειλημμένα:

Παρακολούθησε αποσπάσματα από τουλάχιστον έξι βίντεο στο TikTok.

Άνοιξε την εφαρμογή Apple TV.

Διέγραψε 9 ειδοποιήσεις από την οθόνη

Οι πραγματογνώμονες της τροχαίας, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο 32χρονος, δεν πάτησε φρένο παρά μόνο όταν απείχε μόλις ελάχιστα από το αυτοκίνητο της οικογένειας, καθιστώντας τη σύγκρουση αναπόφευκτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος είχε εντοπιστεί ξανά από τις αρχές να χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο κατά την οδήγηση, μόλις έναν χρόνο πριν από το μοιραίο δυστύχημα.