17 αθώες ψυχές χάθηκαν πριν λίγες μέρες στο μακελειό της Φλόριντα. Όταν ο 19χρονος Nikolas Cruz πήρε το όπλο του κι αποφάσισε να «θερίσει» ζωές. Το FBI παραδέχθηκε ήδη πως δεν έδωσε την δέουσα σημασία στις -πολλές- προειδοποιήσεις που υπήρχαν γύρω από τον 19χρονο και η υπηρεσία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός… τυφώνα κριτικής!

Διαβάστε στην συνέχεια του κειμένου τις πληροφορίες για τις παραλείψεις του FBI

Στον… χορό μπήκε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στράφηκε εναντίον του FBI για τις ομολογουμένως σημαντικότατες παραλείψεις. Ωστόσο το έκανε… με τον δικό του τρόπο. Ο οποίος ήταν τουλάχιστον θλιβερός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε μέσω Twitter στο FBI με… αφορμή το μακελειό στη Φλόριντα και… αιτία την υπόθεση με το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής στις αμερικανικές εκλογές!

Συγκεκριμένα έγραψε: «Πολύ λυπηρό ότι το FBI έχασε τα πολλά σημάδια που έστελνε ο δράστης στο σχολείο της Φλόριντα. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Ξοδεύουν τόσο πολύ χρόνο προσπαθώντας να αποδείξουν τη συμπαιγνία της Ρωσίας με την προεκλογική καμπάνια μου. Δεν υπάρχει συμπαιγνία. Επιστρέψτε στα βασικά και κάντε μας όλους υπερήφανους!«.

Ένα μήνυμα 51 λέξεων με… ούτε τις μισές να αναφέρονται στο θλιβερό περιστατικό και στην συνέχεια… τον χαβά του! Αν μη τι άλλο δείγμα ασέβειας απέναντι στα θύματα και τους συγγενείς τους…

Δείτε το tweet

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign – there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018