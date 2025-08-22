Φωτιές στην Πορτογαλία: Έγιναν στάχτη 600.000 στρέμματα – 1.600 πυροσβέστες στη μάχη

Μπορεί οι κλιματικές συνθήκες στην Πορτογαλία να είναι ευνοϊκές για την κατάσβεση της τεράστιας πυρκαγιάς που πλήττει την χώρα, όμως οι αρχές συνεχίζουν να μάχονται στα πύρινα μέτωπα.

Η κινητοποίηση 1.600 πυροσβεστών και εναέριων μέσων για την μεγάλη πυρκαγιά στο κέντρο της Πορτογαλίας για 10 ημέρα, φαίνεται να έχει αποτελέσματα σε συνδυασμό με την πτώση της θερμοκρασίας.

«Πιθανότατα πρόκειται για την μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην Πορτογαλία», δήλωσε ο Πάουλο Φερνάντες, καθηγητής του Τμήματος Δασικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Tras-Os-Montes μιλώντας για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από το Αργκανίλ.

Όπως αναφέρει ο καθηγητής, βάσει δεδομένων, η πυρκαγιά αυτή έχει κατακαύσει 600.000 στρέμματα.

Incêndios em Portugal activos agora:

– Serra da Estrela, o pior de todos, com mais de 60 mil hectares arrasados.

– Figueira de Castelo Rodrigo.

– Um pequeno incêndio em Fafe.

– Mirandela e Chaves em fase de rescaldo. Já acabaram, felizmente. #Portugal #incêndios #fires pic.twitter.com/lzYpQ43i4s
August 21, 2025

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στη γειτονική Ισπανία, η οποία επλήγη σφοδρά από πυρκαγιές, όμως στην Πορτογαλία φαίνεται ότι από την Πέμπτη, υπάρχει μία ανάπαυλα στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών, χάρη στην πτώση των θερμοκρασιών που θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Από το τέλος του Ιουλίου, οι πυρκαγιές έχουν ήδη προκαλέσει τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό πολλών, κυρίως πυροσβεστών, ενώ καταστράφηκαν αρκετά σπίτια και καλλιέργειες.

Wildfires in Spain & Portugal have forced evacuations.



Spain already hit its highest annual fire emissions on record, while Portugal nears historic highs.



#CopernicusEU support the response.#ImageOfTheDay pic.twitter.com/a2XHMMH8ph — Copernicus EU (@CopernicusEU) August 20, 2025

Η Πορτογαλία ζήτησε πριν από μία εβδομάδα ενισχύσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας με τις δυνάμεις που εστάλησαν για την να είναι δύο σουηδικά αεροσκάφη, δύο ελληνικά Canadair CL-415 και ενός γαλλικού ελικοπτέρου Super Puma.

«Μόνο όσοι δεν γνωρίζουν την χώρα (…) μπορούν να σκέφτονται ότι είναι εφικτό να βρίσκεσαι παντού ανά πάσα στιγμή και να προβλέπεις την εμφάνιση και την ταχεία εξάπλωση όλων των πυρκαγιών», δήλωσε ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο που επικρίθηκε για την διαχείριση της καταστροφής.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη 21.08.2025, ανακοινώθηκαν επείγοντα μέτρα βοήθειας για τους πυροπαθείς κατοίκους και αγρότες. Αναγνωρίστηκε ακόμη η ανάγκη να ξεκινήσει ένας προβληματισμός σχετικά με την διαχείριση των δασών και το σύστημα πολιτικής προστασίας.

Wildfires gripping Spain and Portugal forced evacuations and the deployment of thousands of emergency personnel as a heatwave continues to ravage the Iberian Peninsula. Spanish Prime Minister Pedro Sánchez visited regions affected by forest fires in Ourense and León. pic.twitter.com/VZ166oCtVr — De Las Achaye (@achayegodfrey) August 18, 2025

Ζητούν εξηγήσεις

Ο πορτογάλος πρωθυπουργός θα δώσει εξηγήσεις για την διαχείριση των πυρκαγιών τη Τετάρτη ενώπιον του κοινοβουλίου όπως ζητήθηκε από την αντιπολίτευση.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενημέρωσης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), δείκτη του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus, περί τα 2.760.000 στρέμματα έχουν καεί από την αρχή της χρονιάς στην Πορτογαλία.

Η Πορτογαλία έχει το ευρωπαϊκό ρεκόρ από την τήρηση στοιχείων το 2006 με 5.630.000 στρέμματα καμένης γης το 2017 σε πυρκαγιές κατά τις οποίες έχασαν την ζωή τους 119 άνθρωποι. Περί τα 2.160.000 στρέμματα έχουν καεί από την αρχή του έτους στην χώρα.