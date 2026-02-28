Κόσμος

Fox News: Νεκρός ο Χαμενεΐ μαζί με άλλους 5 -10 ανώτερους αξιωματούχους του Ιράν

Μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περιλαμβάνεται και ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης
Αλί Χαμενεΐ
Αλί Χαμενεΐ /WANA (West Asia News Agency) / Handout via REUTERS

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε μαζί με ακόμη 5 έως 10 υψηλόβαθμους αξιωματούχους μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Fox News.

To Fox News επικαλειται Αμερικανό αξιωματούχο ο οποίος επιβεβαίωσε πως ο Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός όπως και ακόμη 5 με 10 αξιωματούχοι του Ιράν μετά την επίθεση του Ισραήλ σε συγκρότημα στην Τεχεράνη.

Όπως αναφέρεται, η αμερικανική κυβέρνηση φέρεται να συμφωνεί με την αξιολόγηση των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών.

Μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περιλαμβάνεται και ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης.

Πηγές υποστηρίζουν ότι το χρονοδιάγραμμα της επιχείρησης επισπεύσθηκε έπειτα από πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών σχετικά με «στόχο ευκαιρίας», οδηγώντας σε σκόπιμη επιτάχυνση της επίθεσης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας — κάτι που χαρακτηρίζεται ασυνήθιστο για τέτοιου είδους στρατιωτικές ενέργειες — με στόχο τον αιφνιδιασμό της ανώτατης ιρανικής ηγεσίας.

Ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας περιέγραψε την επιχείρηση ως «μαζική και εξαιρετικά τολμηρή», σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε Σάββατο πρωί, κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
8
