Στο πλαίσιο της COP27 στην Αίγυπτο, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε σήμερα (19.11.2022) πως η ΕΕ προτιμά «να μην υπάρξει συμφωνία, από μια κακή συμφωνία» στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα που διεξάγονται.

«Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά και όχι προς τα πίσω και όλοι οι υπουργοί (της ΕΕ) είναι διατεθειμένοι να αποχωρήσουν, αν δεν έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα σταθεί στο ύψος των όσων περιμένει ο κόσμος, κυρίως να κάνουμε κάτι για αυτή την κλιματική κρίση», τόνισε στο πλαίσιο της COP27 στην Αίγυπτο.

Ωστόσο, ο Τίμερμανς δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί σήμερα ένα θετικό αποτέλεσμα», αν και πρόσθεσε ότι «ανησυχούμε για κάποια πράγματα που είδαμε και ακούσαμε τις τελευταίες, ας πούμε, 12 ώρες».

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και επικεφαλής της Κλιματικής Πολιτικής της ΕΕ υπογράμμισε ότι σκοπός των Ευρωπαίων είναι να κρατήσουν «ζωντανό» τον στόχο να περιοριστεί η άνοδος της θερμοκρασίας της Γης στον 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή.

#COP27 is in overtime. The EU is united in our ambition to move forward and build on what we agreed in Glasgow. Our message to partners is clear: we cannot accept that 1.5C dies here and today.