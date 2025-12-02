Φρανσουά Ολάντ: Διάρρηξη στο σπίτι του πρώην προέδρου της Γαλλίας – «Παρέλυσε το σύστημα παρακολούθησης»

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, και η σύντροφός του, Ζιλί Γκαγιέ, έπεσαν θύματα διάρρηξης στο σπίτι τους στο Παρίσι, αφού δύο άντρες φαίνεται να εισέβαλαν στο σπίτι τους στις 22 Νοεμβρίου 2025. Το περιστατικό αυτό αποκάλυψε τα σημαντικά κενά που υπάρχουν στην ασφάλεια της κατοικίας.

Στις 22 Νοεμβρίου, το σπίτι του πρώην Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Φρανσουά Ολάντ και της συντρόφου του, στο Παρίσι, δέχτηκε διάρρηξη από δύο άνδρες, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για «οργανωμένη ληστεία».

Σύμφωνα με πηγή κοντά στην υπόθεση που μίλησε στο BFMTV, οι δύο άνδρες είναι υπήκοοι Αλγερίας και γεννήθηκαν το 1994 και το 1995, ενώ δεν έχουν ποινικό μητρώο. «Κατά την αρχική τους εμφάνιση στο δικαστήριο, δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν ότι το σπίτι ανήκε στον Φρανσουά Ολάντ», ανέφερε η πηγή.

Το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 20:00, όταν οι δύο άνδρες περπατούσαν σε έναν δρόμο του Παρισιού με σπίτια των οποίων τα φώτα ήταν αναμμένα, εκτός από αυτό του Ολάντ.

Οι διαρρήκτες, αφού πέρασαν από την ήδη ανοιχτή πύλη, διαπίστωσαν ότι ακόμα και η μπροστινή πόρτα ήταν ξεκλείδωτη.

Σύμφωνα με τις αρχικές τους καταθέσεις, «πίστεψαν ότι επρόκειτο για κατάληψη και αποφάσισαν να μπουν για να αποφύγουν το κρύο». Μόλις μπήκαν, διαπίστωσαν ότι το διαμέρισμα ήταν ζεστό και αποφάσισαν να φύγουν.

Les deux Algériens qui avaient cambriolé le domicile parisien de François Hollande et Julie Gayet le 22 novembre dernier ont été mis en examen et ecroués.

La Justice souvent très lente semble bien plus rapide dans certains cas.



Ωστόσο, περίπου μισή ώρα αργότερα, καθώς έφευγαν, ένας από τους δύο συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το ηλεκτρονικό τσιγάρο του μέσα στο σπίτι.

«Τότε επέστρεψε για να το πάρει και, ενώ ήταν εκεί, έκλεψε ένα ρολόι και ένα iPad», όπως περιγράφεται.

Σε αυτό το σημείο, οι αστυνομικοί που ήταν επιφορτισμένοι με την προστασία του ζεύγους παρατήρησαν την κίνηση, αλλά ήταν ήδη αργά, καθώς ο άνδρας είχε διαφύγει από ένα πίσω παράθυρο.

Την επόμενη ημέρα μάλιστα, η σύντροφος του πρώην Προέδρου παρατήρησε ότι οι τριανταφυλλιές στο σημείο του παραθύρου είχαν καταστραφεί, πιθανότατα από τον δράστη που τις πάτησε όταν προσπαθούσε να ξεφύγει.

INFO TF1/LCI : le domicile de François Hollande et Julie Gayet cambriolé à Paris, deux individus interpellés





Φυσικά εξαιτίας της ιδιότητας του Ολάντ, υπήρχε αστυνομική προστασία στο σπίτι, με δύο αστυνομικούς και σύστημα βιντεοπαρακολούθησης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διάρρηξης, οι δύο αστυνομικοί βρίσκονταν στο τέλος του δρόμου, καθώς είχαν μετακινηθεί εκεί έπειτα από κάποια παράπονα γειτόνων.

Παρακολουθούσαν την είσοδο μέσω tablet που μετέδιδε ζωντανά τα πλάνα των καμερών, αλλά ένα τεχνικό πρόβλημα διάρκειας 30 λεπτών «παρέλυσε το σύστημα παρακολούθησης», εμποδίζοντας τους να δουν τη διάρρηξη.

Ce que l'on sait du cambriolage au domicile de François Hollande et Julie Gayet

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό των δραστών και τη Δευτέρα, το γραφείο του εισαγγελέα του Παρισιού ανακοίνωσε τη σύλληψη των δύο ανδρών, οι οποίοι προφυλακίστηκαν και η κλοπή διερευνήθηκε περαιτέρω.

Έπειτα από έρευνες, «ανακτήθηκε το κλεμμένο ρολόι, το οποίο επιστράφηκε στον πρώην Πρόεδρο», ενώ σύμφωνα με το BFMTV, το iPad μεταπωλήθηκε για μερικές δεκάδες ευρώ. Ο Φρανσουά Ολάντ διαβεβαίωσε τις αρχές ότι «δεν περιείχε ευαίσθητα δεδομένα».