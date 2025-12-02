Κόσμος

Φρανσουά Ολάντ: Διάρρηξη στο σπίτι του πρώην προέδρου της Γαλλίας – «Παρέλυσε το σύστημα παρακολούθησης»

Οι διαρρήκτες πέρασαν από την ανοιχτή πύλη και διαπίστωσαν ότι ακόμα και η μπροστινή πόρτα ήταν ξεκλείδωτη
Ο Φρανσουά Ολάντ
Ο Φρανσουά Ολάντ / LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, και η σύντροφός του, Ζιλί Γκαγιέ, έπεσαν θύματα διάρρηξης στο σπίτι τους στο Παρίσι, αφού δύο άντρες φαίνεται να εισέβαλαν στο σπίτι τους στις 22 Νοεμβρίου 2025. Το περιστατικό αυτό αποκάλυψε τα σημαντικά κενά που υπάρχουν στην ασφάλεια της κατοικίας.

Στις 22 Νοεμβρίου, το σπίτι του πρώην Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Φρανσουά Ολάντ και της συντρόφου του, στο Παρίσι, δέχτηκε διάρρηξη από δύο άνδρες, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για «οργανωμένη ληστεία».

Σύμφωνα με πηγή κοντά στην υπόθεση που μίλησε στο BFMTV, οι δύο άνδρες είναι υπήκοοι Αλγερίας και γεννήθηκαν το 1994 και το 1995, ενώ δεν έχουν ποινικό μητρώο. «Κατά την αρχική τους εμφάνιση στο δικαστήριο, δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν ότι το σπίτι ανήκε στον Φρανσουά Ολάντ», ανέφερε η πηγή.

Το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 20:00, όταν οι δύο άνδρες περπατούσαν σε έναν δρόμο του Παρισιού με σπίτια των οποίων τα φώτα ήταν αναμμένα, εκτός από αυτό του Ολάντ.

Οι διαρρήκτες, αφού πέρασαν από την ήδη ανοιχτή πύλη, διαπίστωσαν ότι ακόμα και η μπροστινή πόρτα ήταν ξεκλείδωτη.

Σύμφωνα με τις αρχικές τους καταθέσεις, «πίστεψαν ότι επρόκειτο για κατάληψη και αποφάσισαν να μπουν για να αποφύγουν το κρύο». Μόλις μπήκαν, διαπίστωσαν ότι το διαμέρισμα ήταν ζεστό και αποφάσισαν να φύγουν.

Ωστόσο, περίπου μισή ώρα αργότερα, καθώς έφευγαν, ένας από τους δύο συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το ηλεκτρονικό τσιγάρο του μέσα στο σπίτι.

«Τότε επέστρεψε για να το πάρει και, ενώ ήταν εκεί, έκλεψε ένα ρολόι και ένα iPad», όπως περιγράφεται.

Σε αυτό το σημείο, οι αστυνομικοί που ήταν επιφορτισμένοι με την προστασία του ζεύγους παρατήρησαν την κίνηση, αλλά ήταν ήδη αργά, καθώς ο άνδρας είχε διαφύγει από ένα πίσω παράθυρο.

Την επόμενη ημέρα μάλιστα, η σύντροφος του πρώην Προέδρου παρατήρησε ότι οι τριανταφυλλιές στο σημείο του παραθύρου είχαν καταστραφεί, πιθανότατα από τον δράστη που τις πάτησε όταν προσπαθούσε να ξεφύγει.

Φυσικά εξαιτίας της ιδιότητας του Ολάντ, υπήρχε αστυνομική προστασία στο σπίτι, με δύο αστυνομικούς και σύστημα βιντεοπαρακολούθησης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διάρρηξης, οι δύο αστυνομικοί βρίσκονταν στο τέλος του δρόμου, καθώς είχαν μετακινηθεί εκεί έπειτα από κάποια παράπονα γειτόνων.

Παρακολουθούσαν την είσοδο μέσω tablet που μετέδιδε ζωντανά τα πλάνα των καμερών, αλλά ένα τεχνικό πρόβλημα διάρκειας 30 λεπτών «παρέλυσε το σύστημα παρακολούθησης», εμποδίζοντας τους να δουν τη διάρρηξη.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό των δραστών και τη Δευτέρα, το γραφείο του εισαγγελέα του Παρισιού ανακοίνωσε τη σύλληψη των δύο ανδρών, οι οποίοι προφυλακίστηκαν και η κλοπή διερευνήθηκε περαιτέρω.

Έπειτα από έρευνες, «ανακτήθηκε το κλεμμένο ρολόι, το οποίο επιστράφηκε στον πρώην Πρόεδρο», ενώ σύμφωνα με το BFMTV, το iPad μεταπωλήθηκε για μερικές δεκάδες ευρώ. Ο Φρανσουά Ολάντ διαβεβαίωσε τις αρχές ότι «δεν περιείχε ευαίσθητα δεδομένα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
89
82
72
71
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νετανιάχου μετά την προειδοποίηση Τραμπ για την Συρία: «Είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία»
Υπενθυμίζεται ότι οι ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να σκότωσαν 13 άτομα σε επιχείρηση στη νότια Συρία την προηγούμενη εβδομάδα, λέγοντας ότι στόχευσαν μια ισλαμιστική ομάδα
Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Σερβία: «Λουκέτο» στο μοναδικό διυλιστήριο της χώρας – Τα αποθέματα καυσίμων επαρκούν για 2 μήνες
Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να χορηγήσουν στη σερβική πετρελαϊκή εταιρία NIS ειδική άδεια για εισαγωγή αργού πετρελαίου, οδηγώντας στο κλείσιμο του μοναδικού διυλιστηρίου της χώρας
Η σερβική πετρελαϊκή εταιρεία NIS
Η μικροβιακή αντοχή είναι πιο διαδεδομένη από όσο νομίζουμε – «Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο μέλλον»
Η λανθάνουσα μικροβιακή αντοχή είναι η ύπαρξη γονιδίων που κάνουν τα μικρόβια τα οποία δεν είναι ενεργά αυτή τη στιγμή, αλλά μπορούν να ενεργοποιηθούν στο μέλλον, πιο ανθεκτικά
Μικροβιολογικό εργαστήριο
Έφτασε ο Γουίτκοφ στη Ρωσία για την συνάντηση με τον Πούτιν – Ο Ζελένσκι καταγγέλλει «ρωσική επιχείρηση επιρροής»
Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ εμφανίστηκε έξω από το Κρεμλίνο, την ώρα που Μόσχα και Ουάσινγκτον ετοιμάζονται για νέο γύρο διαπραγματεύσεων
Μια αυτοκινητοπομπή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και τον απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ
Newsit logo
Newsit logo