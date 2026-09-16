Φρίκη στη Γρανάδα: «Κοκορομαχίες με ανθρώπους» για χρήματα και ναρκωτικά – Ένας νεκρός

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ερευνά η αστυνομία στη Γρανάδα της Ισπανίας, όπου φέρεται να οργανώνονταν μάχες μεταξύ ευάλωτων ανθρώπων στη μέση του δρόμου, με αντάλλαγμα χρήματα ή ναρκωτικά. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα IDEAL, οι αρχές εξετάζουν εάν πίσω από τους αγώνες βρίσκονται τοπικές ομάδες που επέλεγαν κυρίως άστεγους και ανθρώπους με εξαρτήσεις.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στη Γρανάδα, καθώς ένας άνδρας που συμμετείχε σε μία από αυτές τις μάχες τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και πέθανε δύο ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο. Οι ερευνητές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες στους συμμετέχοντες προσφέρονταν μικρά χρηματικά ποσά ή ναρκωτικά για να δεχτούν να παλέψουν μεταξύ τους.

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Προφυλακίστηκε ο αντίπαλος του άνδρα που πέθανε

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση αποτελεί η απόφαση δικαστηρίου της Γρανάδας να προφυλακίσει τον άνδρα που συμμετείχε στη μοιραία μάχη. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές που επικαλείται η IDEAL, ο συλληφθείς ερευνάται πλέον για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου. Η ομάδα Ανθρωποκτονιών της Εθνικής Αστυνομίας της Γρανάδας ξεκίνησε αμέσως έρευνα και μέσα σε περίπου 12 ώρες κατάφερε να εντοπίσει τον άνδρα που είχε παλέψει με το θύμα. Η σύλληψή του έγινε περίπου στις 10:00 το πρωί της Κυριακής.

Μάχες ανθρώπων στη μέση του δρόμου

Η έρευνα των αρχών, όμως, είναι πολύ μεγαλύτερη. Σύμφωνα με την IDEAL, εξετάζεται εάν εδώ και περίπου έναν μήνα οργανώνονται παρόμοιες μάχες σε διάφορα σημεία της βόρειας Γρανάδας.

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Πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση κάνουν λόγο για «auténticas peleas de gallos con personas», δηλαδή «πραγματικές κοκορομαχίες με ανθρώπους». Οι φερόμενοι ως διοργανωτές φέρεται να επιλέγουν ανθρώπους που βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση, κυρίως άστεγους και άτομα με εξάρτηση από ουσίες.

«Los echan literalmente a pelear», δηλαδή «τους βάζουν κυριολεκτικά να παλέψουν», αναφέρουν οι πηγές που επικαλείται η ισπανική εφημερίδα.

20 ευρώ για να μπουν στη μάχη

Σύμφωνα με όσα ερευνούν οι αρχές, στους δύο αντιπάλους φέρεται να προσφέρονται περίπου 20 ευρώ στον καθένα για να δεχτούν να παλέψουν. Μετά το τέλος της μάχης, ο νικητής μπορεί να πάρει άλλα 20 ευρώ και ο ηττημένος περίπου 10.

Ως «έπαθλο» φέρεται σε ορισμένες περιπτώσεις να προσφέρονται ακόμη και ναρκωτικές ουσίες. Σε ένα από τα βίντεο που έχει στη διάθεσή της η IDEAL ακούγεται άτομο από το πλήθος να φωνάζει επανειλημμένα «¡Lucha la papela!».

Οι αρχές εξετάζουν ακόμη την πληροφορία ότι ορισμένοι από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στις μάχες μπορεί να βρίσκονταν υπό την επήρεια ουσιών.

Στους συμμετέχοντες δίνονταν ακόμη και γάντια του μποξ, σύμφωνα με τις πληροφορίες της IDEAL. Οι αναμετρήσεις πραγματοποιούνταν στη μέση του δρόμου, με τους δύο αντιπάλους να χτυπούν τα γάντια τους πριν ξεκινήσουν.

Γύρω τους συγκεντρώνονταν θεατές, οι οποίοι φαίνονται στα βίντεο να γελούν, να χειροκροτούν και να τους παρακινούν να συνεχίσουν. Ανάμεσα στους ανθρώπους που παρακολουθούσαν φέρεται να υπήρχαν ακόμη και ανήλικοι.

Η μοιραία μάχη

Το βράδυ του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, μία από αυτές τις αναμετρήσεις είχε τραγική κατάληξη. Σύμφωνα με την IDEAL, δύο άστεγοι άνδρες βρέθηκαν αντιμέτωποι σε μάχη στην περιοχή της πλατείας Rey Badis.

Στο βίντεο που περιγράφει η ισπανική εφημερίδα, το θύμα φαίνεται να χάνει τις δυνάμεις του και να πέφτει στο έδαφος. Ο αντίπαλός του τον χτυπά τρεις φορές στο κεφάλι. Ο άνδρας καταφέρνει να σηκωθεί, όμως παραπατά και πέφτει ξανά.

Περίπου 15 άνθρωποι φέρεται να βρίσκονταν γύρω τους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αντί να σταματήσουν τη μάχη, κάποιοι γελούσαν και παρακινούσαν τους δύο άνδρες να συνεχίσουν.

Πέθανε δύο ημέρες αργότερα

Ο βαριά τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Νευροτραυματολογίας και Αποκατάστασης της Γρανάδας.

Σύμφωνα με την IDEAL, υπέστη εγκεφαλικό θάνατο και τελικά πέθανε δύο ημέρες μετά τη μάχη.

Πλέον, εκτός από την ποινική έρευνα σε βάρος του άνδρα που προφυλακίστηκε, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν συγκεκριμένα πρόσωπα που οργάνωναν αυτές τις μάχες, εκμεταλλευόμενα ανθρώπους σε ευάλωτη κατάσταση. Βίντεο από τις αναμετρήσεις και άλλα στοιχεία βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.