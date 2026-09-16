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«Κλείδωσε» η επίσκεψη του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα για τις αρχές Οκτωβρίου

Μάρκο Ρούμπιο
SAUL LOEB/Pool via REUTERS/File Photo
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«Κλείδωσε» η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα για τις αρχές Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο Μάρκο Ρούμπιο, θα επισκεφτεί τη χώρα μας, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ ωστόσο η ημερομηνία δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ πιθανό θεωρείται και το ενδεχόμενο να συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο επίκεντρο των επαφών που προγραμματίζονται αναμένεται να είναι η διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης και η προστασία συνόρων, η αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων στα αεροδρόμια της χώρας.

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