Λιβύη: Μεθυσμένοι ήταν οι πιλότοι στο αεροσκάφος του μεγιστάνα που βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης και τυλίχθηκε στις φλόγες

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Λιβύη, όπου κυβερνήτης και συγκυβερνήτης τέθηκαν υπό κράτηση, καθώς σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές ήταν μεθυσμένοι ενώ πιλόταραν ένα μικρό αεροσκάφος. Το μικρό ιδιωτικό αεροπλάνο βγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωση και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το αεροσκάφος επιχειρούσε να προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο της Μισράτα, στη Λιβύη, όταν ξέφυγε από τον διάδρομο και έπιασε φωτιά. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, κανένας από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Cessna 680A Citation Latitude με αριθμό νηολογίου TC-AKF, το οποίο ανήκε στον Τούρκο δισεκατομμυριούχο Χαμντί Ακίν, βγήκε εκτός διαδρόμου και πήρε φωτιά κατά την προσγείωσή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο της πόλης Μισράτα στη Λιβύη.

Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία των συλληφθέντων. Σύμφωνα, ωστόσο, με το τηλεοπτικό δίκτυο Libya al-Ahrar, στο Cessna επέβαινε μόνο «πλήρωμα τριών ατόμων: ο πιλότος, γερμανικής υπηκοότητας και ο συγκυβερνήτης και η αεροσυνοδός, και οι δύο τουρκικής υπηκοότητας».

On the morning of September 14, 2026, a Cessna 680A Citation Latitude registered TC-AKF overran the runway and caught fire while landing at Misrata International Airport in Libya.



The midsize business jet was on an empty positioning flight from Istanbul Atatürk Airport.

It… pic.twitter.com/1UtI9ULGk2 — MP (@Mp220Mp) September 14, 2026

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν το μικρό αεροπλάνο σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένο από τη φωτιά. Από τις φλόγες φαίνεται να γλίτωσε κυρίως το πιλοτήριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος, εξετάζοντας το αεροπλάνο και συγκεντρώνοντας στοιχεία από τον πύργο ελέγχου και τους τεχνικούς του αεροδρομίου.

«Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης κατηγορούνται ότι πιλοτάριζαν το αεροσκάφος σε κατάσταση μέθης», ανέφερε η εισαγγελία. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο πιλότοι επέδειξαν αμέλεια και με τη συμπεριφορά τους έθεσαν σε κίνδυνο τόσο το αεροπλάνο όσο και το αεροδρόμιο και τους ανθρώπους που βρίσκονταν σε αυτό.