Κόσμος

Ένταση στην Πρίστινα μετά την καταδίκη Θάτσι: Πέτρες κατά αστυνομικών και συλλήψεις – «Ντροπή» λέει ο Έντι Ράμα

Οργισμένες αντιδράσεις στο Κόσοβο μετά την απόφαση του δικαστηρίου της Χάγης για τους πρώην ηγέτες του UCK
Επεισόδια στην Πρίστινα
REUTERS/Florion Goga
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Κόσοβο η καταδικαστική απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου της Χάγης για τον Χάσιμ Θάτσι και άλλους πρώην διοικητές του UCK. Θέση για την απόφαση πήρε και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, ο οποίος αντέδρασε μέσω διαδικτύου γράφοντας μία μόνο λέξη: «Ντροπή!».

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στο Κόσοβο είναι τεταμένη, καθώς μετά την ανακοίνωση της απόφασης ξέσπασαν επεισόδια στην Πρίστινα. Ο Έντι Ράμα εξέφρασε άμεσα τη δυσαρέσκειά του, ενώ πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει την ετυμηγορία σε γιγαντοοθόνη κατευθύνθηκε στη συνέχεια προς την έδρα της EULEX.

Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα υπέρ του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (UCK), ενώ ορισμένοι πέταξαν πέτρες και μπουκάλια προς τους αστυνομικούς που βρίσκονταν μπροστά από το κτίριο.

Επεισόδια στην Πρίστινα
REUTERS/Valdrin Xhemaj
Επεισόδια στην Πρίστινα
REUTERS/Valdrin Xhemaj

Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης του Κοσόβου, σημειώθηκαν μικροσυμπλοκές και έγιναν συλλήψεις.

Το Ειδικό Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο εξετάζει εγκλήματα που συνδέονται με τη δράση του UCK την περίοδο 1998-1999, έκρινε ένοχους για εγκλήματα πολέμου τον πρώην πρόεδρο του Κοσόβου Χάσιμ Θάτσι και τρεις ακόμη πρώην διοικητές.

Στον Χάσιμ Θάτσι επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 25 ετών, ενώ την ίδια ποινή έλαβε ο Γιάκουμπ Κρασνίτσι. Ο Κάντρι Βέσελι καταδικάστηκε σε 18 χρόνια και ο Ρετζέπ Σελίμι σε 13 χρόνια κάθειρξης. Το δικαστήριο απέρριψε την κατηγορία για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η αντίδραση του πρωθυπουργού του Κοσόβου, Άλμπιν Κούρτι, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση «απαράδεκτη αδικία». Όπως δήλωσε, «αυτή η αδικία θα πρέπει να διορθωθεί με την ανατροπή της ετυμηγορίας στο Εφετείο». Τα αλβανικά κόμματα στο Κόσοβο εξέφρασαν επίσης την αντίθεσή τους στην ετυμηγορία.

Από την πλευρά του Βελιγραδίου δεν υπήρξε άμεση αντίδραση, ενώ αναμένεται τοποθέτηση του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
261
190
152
98
94
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Καρφί» του βασιλιά Καρόλου στον αδελφό της πριγκίπισσας Νταϊάνα: «Το πένθος μπορεί να θολώσει τη λογική και τη μνήμη»
Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, ισχυρίζεται σε βιβλίο που αναμένεται να εκδοθεί σύντομα ότι ο τότε πρίγκιπας Κάρολος του είπε «να είσαι σίγουρος, θα την ξεχάσουμε σύντομα» μετά τον θάνατό της
Πριγκίπισσα Νταϊάνα και βασιλιάς Κάρολος
Αποκάλυψη σοκ για τον βασιλιά Κάρολο: «Θα ξεχάσουμε πολύ σύντομα την Νταϊάνα» είχε πει στον αδερφό της
Ο Τσαρλς Σπένσερ αποκαλύπτει στο νέο βιβλίο του την έντονη σύγκρουση που, όπως υποστηρίζει, είχε με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Νταϊάνα
King Charles III: Pictured Archives : Prince Charles and Princess Diana attending the Cannes Film Festival on 15th May, 1987 in Cannes, France.
Newsit logo
Newsit logo