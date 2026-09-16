Ένταση στην Πρίστινα μετά την καταδίκη Θάτσι: Πέτρες κατά αστυνομικών και συλλήψεις – «Ντροπή» λέει ο Έντι Ράμα

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Κόσοβο η καταδικαστική απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου της Χάγης για τον Χάσιμ Θάτσι και άλλους πρώην διοικητές του UCK. Θέση για την απόφαση πήρε και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, ο οποίος αντέδρασε μέσω διαδικτύου γράφοντας μία μόνο λέξη: «Ντροπή!».

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στο Κόσοβο είναι τεταμένη, καθώς μετά την ανακοίνωση της απόφασης ξέσπασαν επεισόδια στην Πρίστινα. Ο Έντι Ράμα εξέφρασε άμεσα τη δυσαρέσκειά του, ενώ πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει την ετυμηγορία σε γιγαντοοθόνη κατευθύνθηκε στη συνέχεια προς την έδρα της EULEX.

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Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα υπέρ του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (UCK), ενώ ορισμένοι πέταξαν πέτρες και μπουκάλια προς τους αστυνομικούς που βρίσκονταν μπροστά από το κτίριο.