Ένταση στην Πρίστινα μετά την καταδίκη Θάτσι: Πέτρες κατά αστυνομικών και συλλήψεις – «Ντροπή» λέει ο Έντι Ράμα

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Κόσοβο η καταδικαστική απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου της Χάγης για τον Χάσιμ Θάτσι και άλλους πρώην διοικητές του UCK. Θέση για την απόφαση πήρε και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, ο οποίος αντέδρασε μέσω διαδικτύου γράφοντας μία μόνο λέξη: «Ντροπή!».
Την ίδια ώρα, η κατάσταση στο Κόσοβο είναι τεταμένη, καθώς μετά την ανακοίνωση της απόφασης ξέσπασαν επεισόδια στην Πρίστινα. Ο Έντι Ράμα εξέφρασε άμεσα τη δυσαρέσκειά του, ενώ πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει την ετυμηγορία σε γιγαντοοθόνη κατευθύνθηκε στη συνέχεια προς την έδρα της EULEX.
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Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα υπέρ του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (UCK), ενώ ορισμένοι πέταξαν πέτρες και μπουκάλια προς τους αστυνομικούς που βρίσκονταν μπροστά από το κτίριο.
Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης του Κοσόβου, σημειώθηκαν μικροσυμπλοκές και έγιναν συλλήψεις.
Το Ειδικό Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο εξετάζει εγκλήματα που συνδέονται με τη δράση του UCK την περίοδο 1998-1999, έκρινε ένοχους για εγκλήματα πολέμου τον πρώην πρόεδρο του Κοσόβου Χάσιμ Θάτσι και τρεις ακόμη πρώην διοικητές.
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Στον Χάσιμ Θάτσι επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 25 ετών, ενώ την ίδια ποινή έλαβε ο Γιάκουμπ Κρασνίτσι. Ο Κάντρι Βέσελι καταδικάστηκε σε 18 χρόνια και ο Ρετζέπ Σελίμι σε 13 χρόνια κάθειρξης. Το δικαστήριο απέρριψε την κατηγορία για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
⚠️ Инциденти у Приштини због пресуде Тачију — присталице ОВК напале седиште Еулекса pic.twitter.com/SBh3sYfrNW— PAGAN (@pagan_pagan1) September 16, 2026
И ЕУЛЕКС има блокадере у Приштини. Порасла ђеца.— Синајски 🇷🇸 (@Sinajski) September 16, 2026
Поштено – Ђинђић! pic.twitter.com/2SMXRiUrPk
Напади не ЕУЛЕКС у Приштини pic.twitter.com/P7b22lHOc6— Богдан Зимоњић (@bogdan_zimonjic) September 16, 2026
Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η αντίδραση του πρωθυπουργού του Κοσόβου, Άλμπιν Κούρτι, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση «απαράδεκτη αδικία». Όπως δήλωσε, «αυτή η αδικία θα πρέπει να διορθωθεί με την ανατροπή της ετυμηγορίας στο Εφετείο». Τα αλβανικά κόμματα στο Κόσοβο εξέφρασαν επίσης την αντίθεσή τους στην ετυμηγορία.
Από την πλευρά του Βελιγραδίου δεν υπήρξε άμεση αντίδραση, ενώ αναμένεται τοποθέτηση του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου.