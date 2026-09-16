Κόσμος

Ιταλία: Πέθανε στα 112 του ο γηραιότερος άνδρας της Ευρώπης, Βιταντόνιο Λοβάλο – Είχε ζήσει δύο Παγκόσμιους Πολέμους

Ο Βιταντόνιο Λοβάλο γεννήθηκε το 1914, αιχμαλωτίστηκε από τους Ναζί και ακόμη και μετά τα 100 του χρόνια συνέχιζε να φροντίζει μόνος του το αμπέλι του
Vitantonio Lovallo
Photo / X
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Σε ηλικία 112 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βιταντόνιο Λοβάλο, ο οποίος θεωρούνταν ο γηραιότερος άνδρας στην Ευρώπη. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Αβιλιάνο, μιας πόλης στην περιοχή Μπασιλικάτα της νότιας Ιταλίας.

Ο Βιταντόνιο Λοβάλο, τον οποίο οι κάτοικοι γνώριζαν με το προσωνύμιο «Τζιτόν», γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1914 στο Αβιλιάνο της Ιταλίας, λίγους μήνες πριν ξεσπάσει ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος που προκάλεσε φρίκη στην Ευρώπη. Έζησε περισσότερο από έναν αιώνα και, ακόμη και μετά τα 100 του χρόνια, συνέχιζε να φροντίζει μόνος του το αμπέλι του.

Ο δήμαρχος της πόλης, Τζουζέπε Μέκα, αποχαιρέτησε τον 112χρονο με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook. «Το Αβιλιάνο έχασε ένα κομμάτι της ιστορίας του», έγραψε, προσθέτοντας πως «Ο Τζιτόν ήταν ένας από εμάς».

Ο Λοβάλο είχε παντρευτεί το 1936 και απέκτησε τέσσερα παιδιά με τη σύζυγό του. Οι δυο τους έζησαν μαζί για πολλές δεκαετίες, μέχρι τον θάνατό της το 2015, σε ηλικία 98 ετών.

Η ζωή του πέρασε μέσα από μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου αιχμαλωτίστηκε από τους Ναζί και κρατήθηκε σε στρατόπεδο από το 1943 έως το 1945.

Μετά τον θάνατό του, ο τίτλος του γηραιότερου άνδρα στην Ευρώπη περνά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Gerontology Research Group (GRG), στον Ζοακίμ Βαρέλα από την Πορτογαλία, ο οποίος έγινε 111 ετών τον περασμένο Ιούνιο.

Παρά την ηλικία του, ο Βαρέλα βρίσκεται στην 32η θέση της λίστας με τους γηραιότερους ανθρώπους της Ευρώπης, καθώς προηγούνται 31 γυναίκες.

Σύμφωνα με το GRG, ο γηραιότερος άνθρωπος στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως είναι η Έθελ Κέιτεραμ από τη Βρετανία, η οποία γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου 1909 και είναι 117 ετών.

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