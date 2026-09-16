Η Τουρκία μετακινεί Ταξιαρχία Καταδρομών κοντά στη Σάμο – Νέες επιθέσεις από τουρκικά ΜΜΕ κατά της Ελλάδας

Σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας στο Αιγαίο, η Τουρκία προχωρά, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στη μετακίνηση Ταξιαρχίας Καταδρομών από το Χοζάτ, στα ανατολικά της χώρας, προς το Σόκε, στη δυτική Τουρκία και κοντά στη Σάμο. Οι σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν τεταμένες, με τις δύο πλευρές να διαφωνούν σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν το Αιγαίο.

Η συγκεκριμένη κίνηση της Τουρκίας φέρνει τη μονάδα αρκετά πιο κοντά στο Αιγαίο. Σύμφωνα με την Daily Sabah, η Ταξιαρχία αποτελείται από περισσότερους από 2.000 στρατιώτες, ενώ η μετακίνησή της στο Σόκε της επαρχίας Αϊδινίου συνοδεύτηκε από αλλαγή διοίκησης τον Αύγουστο, στο πλαίσιο της ετήσιας ανακατανομής διοικητών των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

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Επικεφαλής της μονάδας είναι ο Ταξίαρχος Γιασάρ Καράογλου. Η Τουρκία διαθέτει ήδη στρατιωτικές δυνάμεις στις δυτικές ακτές της, απέναντι από τα ελληνικά νησιά.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται η Πρώτη Αμφίβια Ταξιαρχία Πεζοναυτών στη Φώκαια της Σμύρνης, ενώ υπάρχουν επίσης μονάδες ειδικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για συνήθη στρατιωτική πρακτική, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης επιχείρησαν να παρουσιάσουν την μεταφορά της στρατιωτικής μονάδας προς τα παράλια του Αιγαίου ως «απάντηση» στις τελευταίες κινήσεις της Αθήνας στο Αιγαίο, όπως η συμφωνία με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» και την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο.

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Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα μιας μικρής εθνικιστικής εφημερίδας που έχει τίτλο «Η Σάμος υπό την επιτήρηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων», αναφέροντας ότι η 51η Ταξιαρχία Καταδρομών που μεταφέρθηκε αποτελείται από 1.204 κομάντος.

Η προκλητική τουρκική ρητορική έρχεται μετά και τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος ανέφερε χθες ότι «η στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών αποτελεί απειλή» για την Τουρκία. Επίσης, συνέδεσε και το Ισραήλ, λέγοντας ότι «η Ελλάδα γίνεται παιχνίδι εκείνων που θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή».

Πηγή: OnAlert.gr