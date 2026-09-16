Κόσμος

Λος Άντζελες: Βίντεο μέσα από το ελικόπτερο λίγο πριν τη συντριβή – «Δεν μπορείς να το ανεβάσεις», ρωτούσαν τον πιλότο

Η εικόνα αρχίζει ξαφνικά να τρέμει και δευτερόλεπτα αργότερα η καταγραφή σταματά - Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δύο τραυματίες
Συντριβή ελικοπτέρου στο Λος Άντζελες
Photo / ABC Affiliate KABC via REUTERS
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Τις δραματικές στιγμές πριν από τη συντριβή ελικοπτέρου του NBC στο Λος Άντζελες καταγράφει βίντεο μέσα από το ίδιο το αεροσκάφος. Το υλικό δείχνει όσα συνέβησαν λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν από την πτώση, με την αγωνία να κορυφώνεται καθώς η εικόνα αρχίζει ξαφνικά να τρέμει.

Μέσα στο ελικόπτερο βρισκόταν τηλεοπτικό συνεργείο του NBC, το οποίο πραγματοποιούσε λήψεις πάνω από το Λος Άντζελες όταν κάτι φαίνεται να πηγαίνει στραβά. Στο βίντεο ακούγεται μία φωνή να ρωτά «Δεν μπορείς να το ανεβάσεις;», ενώ το πλάνο γίνεται όλο και πιο ασταθές.

Λίγες στιγμές αργότερα, η καταγραφή διακόπτεται απότομα καθώς το ελικόπτερο πέφτει. Το βίντεο σταματά χωρίς να καταγράφει όσα ακολουθούν μετά τη συγκεκριμένη στιγμή.

Το ελικόπτερο συνετρίβη ανάμεσα σε δύο εμπορικά κτίρια, κοντά στη Mason Avenue. Μετά την πρόσκρουση ξέσπασε φωτιά, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή.

Ακόμη δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ οι αρμόδιες αρχές έσπευσαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά και να ερευνήσουν την περιοχή της πτώσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή. Οι έρευνες αναμένεται να ρίξουν φως στο τι συνέβη στο ελικόπτερο κατά τις τελευταίες στιγμές της πτήσης.

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