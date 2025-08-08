Φρίκη στην Ισπανία: Νεκρά 32 σκυλιά σε αγρόκτημα – Τα είχαν αφήσει χωρίς φαγητό και νερό

Μια σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης ζώων έφερε στο φως η αστυνομία στην Ισπανία – εντοπίστηκαν 32 σκυλιά που πέθαναν από πείνα και δίψα σε αγρόκτημα στα κεντροδυτικά της χώρας.

Τα σκυλιά είχαν εγκαταλειφθεί χωρίς τροφή και νερό από τον Ιούνιο στο αγρόκτημα στην επαρχία Μπαδαχόθ στην Ισπανία, τόνισε η Πολιτική Προστασία για την κακοποίηση ζώων. Κάποια ήταν αφημένα ελεύθερα να περιφέρονται, άλλα ήταν αλυσοδεμένα ή κλειδωμένα σε κλουβιά.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα σκυλιά προσπάθησαν να τραφούν με τα λείψανα εκείνων που είχαν ήδη πεθάνει», πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία έκανε την φρικτή ανακάλυψη την περασμένη εβδομάδα, αφού έλαβε αναφορά ότι τα σκυλιά είχαν εγκαταλειφθεί και βρίσκονταν σε κακή κατάσταση.

Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τα κουφάρια των ζώων, «σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης», διάσπαρτα σε όλο το αγρόκτημα.

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία δείχνουν τα κουφάρια των απισχνασμένων σκύλων.

La @guardiacivil halla 32 perros muertos por inanición en una finca de #Badajoz.



Los animales fallecieron a consecuencia de la desnutrición y la absoluta falta de salubridad e higiene.



https://t.co/G532gTOGcZ pic.twitter.com/9NIBhanUTe — Ministerio del Interior (@interiorgob) August 8, 2025

Η Πολιτική Προστασία ξεκίνησε έρευνα κατά του ιδιοκτήτη του αγροκτήματος για εγκατάλειψη που οδήγησε στον θάνατο των σκύλων.

Η Ισπανία υιοθέτησε νέο νόμο για την καλή διαβίωση των ζώων το 2023 που αυξάνει τις ποινές για κακοποίηση και εγκατάλειψη.