Κόσμος

Φρίκη στην Ισπανία: Νεκρά 32 σκυλιά σε αγρόκτημα – Τα είχαν αφήσει χωρίς φαγητό και νερό

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα σκυλιά προσπάθησαν να τραφούν με τα λείψανα εκείνων που είχαν ήδη πεθάνει
Εικόνες φρίκης σε αγρόκτημα στην Ισπανία
Εικόνες φρίκης σε αγρόκτημα στην Ισπανία

Μια σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης ζώων έφερε στο φως η αστυνομία στην Ισπανία – εντοπίστηκαν 32 σκυλιά που πέθαναν από πείνα και δίψα σε αγρόκτημα στα κεντροδυτικά της χώρας.

Τα σκυλιά είχαν εγκαταλειφθεί χωρίς τροφή και νερό από τον Ιούνιο στο αγρόκτημα στην επαρχία Μπαδαχόθ στην Ισπανία, τόνισε η Πολιτική Προστασία για την κακοποίηση ζώων. Κάποια ήταν αφημένα ελεύθερα να περιφέρονται, άλλα ήταν αλυσοδεμένα ή κλειδωμένα σε κλουβιά.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα σκυλιά προσπάθησαν να τραφούν με τα λείψανα εκείνων που είχαν ήδη πεθάνει», πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία έκανε την φρικτή ανακάλυψη την περασμένη εβδομάδα, αφού έλαβε αναφορά ότι τα σκυλιά είχαν εγκαταλειφθεί και βρίσκονταν σε κακή κατάσταση.

Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τα κουφάρια των ζώων, «σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης», διάσπαρτα σε όλο το αγρόκτημα.

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία δείχνουν τα κουφάρια των απισχνασμένων σκύλων.

Η Πολιτική Προστασία ξεκίνησε έρευνα κατά του ιδιοκτήτη του αγροκτήματος για εγκατάλειψη που οδήγησε στον θάνατο των σκύλων.

Η Ισπανία υιοθέτησε νέο νόμο για την καλή διαβίωση των ζώων το 2023 που αυξάνει τις ποινές για κακοποίηση και εγκατάλειψη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γερμανία: Πολιτική κρίση στον κυβερνητικό συνασπισμό μετά την απόσυρση υποψηφίας για το Συνταγματικό Δικαστήριο
Το SPD κάνει λόγο για «ενορχηστρωμένη εκστρατεία» και «ρήγμα εμπιστοσύνης» μετά την απόρριψη της υποψήφιάς του για τη γερμανική συνταγματική δικαιοσύνη
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς
Πάνω από 1.000 δολάρια τη βραδιά: Ο πρόεδρος της Αυστρίας «εκτός» COP30 λόγω των υπέρογκων τιμών στα ξενοδοχεία στη Βραζιλία
Ο Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη διάσκεψη για το κλίμα τον Νοέμβριο στο Μπελέμ της Βραζιλίας, λόγω... των τιμών στα ξενοδοχεία
Ο Πρόεδρος της Αυστρίας, Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν
CNN: Γιατί θέλουν να συναντηθούν Πούτιν και Τραμπ – Τα 5 πιθανά σενάρια για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία
Το ενδεχόμενο μίας συνάντησης Τραμπ - Πούτιν έχει «κλειδώσει», ενώ τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ρωσία έχουν συμφέρον να προχωρήσουν σε τέτοιους διαλόγους σε αυτή τη φάση του πολέμου στην Ουκρανία
Πόλεμος στην Ουκρανία
Newsit logo
Newsit logo