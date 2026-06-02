Φρίκη στην Ιταλία: Έκαψαν 4 μετανάστες ζωντανούς μέσα σε βαν γιατί δεν πλήρωσαν για τη μεταφορά τους

Σοκ στην Ιταλία από την είδηση πως πυρπολήθηκαν ζωντανοί τέσσερεις μετανάστες από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν σε πρατήριο καυσίμων της Καλαβρίας.

Όπως δείχνει βίντεο από κάμερες ασφάλειας το οποίο δόθηκε σήμερα (02/06/2026) στη δημοσιότητα, οι τέσσερις μετανάστες που εργάζονταν σε γεωργικές εκτάσεις της περιοχής στην Ιταλία, κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα μίνι βαν.

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Δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές.

Μετά από λίγο, το βαν εξερράγη.



Χάρη και στο βίντεο από το κύκλωμα ασφάλειας, οι δύο δράστες συνελήφθησαν από τους καραμπινιέρους.

Η βάρβαρη αυτή δολοφονία φέρεται να οφείλεται στην άρνηση των τεσσάρων θυμάτων να δώσουν χρήματα για τη μεταφορά τους με το βαν.

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Orrore in Calabria: 4 braccianti pakistani bruciati vivi in un minivan ad Amendolara (Cosenza). Le portiere bloccate dall’esterno, benzina versata e fuoco appiccato. Due fermati per omicidio. L’ennesima tragedia nel mondo dello sfruttamento del caporalato tra lavoratori migranti. pic.twitter.com/bZQQuvTBq6 — precipitevolissimevolmente (@saures788) June 2, 2026

Όπως ανέφερε φίλος των θυμάτων στον Τύπο, πρόκειται για αλλοδαπούς που δουλεύουν σε χωράφια υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης.

In #Calabria, nel cosentino, 4 migranti sono stati trovati carbonizzati in un’auto ferma a un distributore. Gli investigatori ipotizzano l’omicidio pic.twitter.com/SBoR1prScR — Tg2 (@tg2rai) June 2, 2026

Συχνά δεν τους καταβάλλεται ούτε η ελάχιστη συμφωνημένη καθημερινή αμοιβή.