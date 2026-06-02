Κόσμος

Φρίκη στην Ιταλία: Έκαψαν 4 μετανάστες ζωντανούς μέσα σε βαν γιατί δεν πλήρωσαν για τη μεταφορά τους

Πρόκειται για αλλοδαπούς που δουλεύουν σε χωράφια υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης
Ιταλία
Το καμένο βαν / Χ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σοκ στην Ιταλία από την είδηση πως πυρπολήθηκαν ζωντανοί τέσσερεις μετανάστες από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν σε πρατήριο καυσίμων της Καλαβρίας. 

Όπως δείχνει βίντεο από κάμερες ασφάλειας το οποίο δόθηκε σήμερα (02/06/2026) στη δημοσιότητα, οι τέσσερις μετανάστες που εργάζονταν σε γεωργικές εκτάσεις της περιοχής στην Ιταλία, κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα μίνι βαν.

Δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές.

Μετά από λίγο, το βαν εξερράγη. 
 
Χάρη και στο βίντεο από το κύκλωμα ασφάλειας, οι δύο δράστες συνελήφθησαν από τους καραμπινιέρους.

Η βάρβαρη αυτή δολοφονία φέρεται να οφείλεται στην άρνηση των τεσσάρων θυμάτων να δώσουν χρήματα για τη μεταφορά τους με το βαν.

Όπως ανέφερε φίλος των θυμάτων στον Τύπο, πρόκειται για αλλοδαπούς που δουλεύουν σε χωράφια υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης.

Συχνά δεν τους καταβάλλεται ούτε η ελάχιστη συμφωνημένη καθημερινή αμοιβή. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
439
141
129
129
74
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Απίστευτη καραμπόλα στη Γαλλία: Οδηγός νταλίκας κοιμήθηκε στο τιμόνι και τράκαρε με 23 αυτοκίνητα – Πάνω από 37 οι τραυματίες
Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και 3 αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο - Πυροσβέστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν όσους βρίσκονται μέσα στα αυτοκίνητά τους
Καραμπόλα στη Γαλλία
Newsit logo
Newsit logo