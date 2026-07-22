Η Σαουδική Αραβία αποκτά πυρηνικό πρόγραμμα: Νέα συμφωνία διαρκείας 30 ετών με τις ΗΠΑ «ταράζει τα νερά» στη Μέση Ανατολή

Mια νέα συμφωνία που θα επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να αναπτύξει ένα πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα, αναμένεται να ανακοινώσουν οι ΗΠΑ και το Βασίλειο του Κόλπου. Η ανακοίνωση αναμένεται να γίνει από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σήμερα Τετάρτη (22.07.2026), σύμφωνα με το CBS News και το BBC.

Αυτή η συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, θα μπορούσε να αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, των οποίων οι εταιρείες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην κατασκευή μιας εγκατάστασης για την παραγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για σταθμούς παραγωγής ενέργειας αλλά και για την κατασκευή πυρηνικών βομβών.

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Πυρηνικοί εμπειρογνώμονες και πρώην αξιωματούχοι στο Ισραήλ – τον κορυφαίο σύμμαχο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή – έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι το σχέδιο θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει τη Σαουδική Αραβία στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Η συμφωνία θα επέτρεπε σε αμερικανικές εταιρείες να λειτουργούν με πυρηνική ενέργεια για τους Σαουδάραβες σε δικό τους έδαφος, ανέφερε το CBS επικαλούμενο έναν περιφερειακό αξιωματούχο που γνωρίζει τη συμφωνία. Οι εμπλεκόμενες εταιρείες δεν έχουν αποκαλυφθεί και θα πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του Κογκρέσου.

Μετά την διεξαγωγή κοινής μελέτης με τις ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία ενδέχεται να λάβει άδεια να εμπλουτίσει ουράνιο στο έδαφός της για την παραγωγή καυσίμου σε εγκατάσταση εμπλουτισμού που κατασκευάζεται στις ΗΠΑ, αντί να βασίζεται σε εισαγόμενα καύσιμα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης .

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Η συμφωνία θα διαρκέσει 30 χρόνια και εκτιμάται ότι θα αξίζει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, όπως ανέφερε η Wall Street Journal.

Αυτή η διάταξη θα διαφοροποιούσε την εν λόγω συμφωνία από μια άλλη που συνήψαν οι ΗΠΑ το 2009 με τον γείτονα της Σαουδικής Αραβίας, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, βάσει της οποίας τα ΗΑΕ δεν παράγουν τα δικά τους καύσιμα και αποδέχονται μια σειρά από άλλους περιορισμούς.

Για τον λόγο αυτό, η συμφωνία αναμένεται επίσης να προκαλέσει την ανησυχία των ακτιβιστών κατά της διάδοσης των πυρηνικών όπλων, των οποίων ο απώτερος στόχος είναι να αποτρέψουν την αύξηση του αριθμού των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως.

Το ζήτημα των πυρηνικών βρίσκεται στο επίκεντρο της πολύμηνης σύγκρουσης ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν. Τα δύο έθνη λένε ότι ένας από τους λόγους που επιτέθηκαν στο Ιράν τον Φεβρουάριο ήταν για να αποτρέψουν τη χώρα από το να αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα – κάτι που η Τεχεράνη αρνείται ότι σχεδιάζει να κάνει.

Ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, δήλωσε στο CBS News το 2018 ότι το έθνος του δεν σχεδίαζε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά ότι «χωρίς αμφιβολία, εάν το Ιράν αναπτύξει πυρηνική βόμβα, θα ακολουθήσουμε το παράδειγμά του το συντομότερο δυνατό».

Η συμφωνία ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας που αναμένεται να παρουσιαστεί την Τετάρτη έχει ήδη εγκριθεί από τον Τραμπ και θα έχει διάρκεια 30 ετών, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Εάν οι ΗΠΑ αντιταχθούν στον εμπλουτισμό στη Σαουδική Αραβία μετά την κοινή μελέτη, το βασίλειο δεν θα έχει τη δυνατότητα να το πράξει μόνο του ή με άλλον ξένο εταίρο για 10 χρόνια, αναφέρει η εφημερίδα.

Το σχέδιο θα σταλεί τώρα στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Ορισμένοι νομοθέτες και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος αναμένεται επίσης να αντιταχθούν στη συμφωνία, αν και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ ελέγχει τόσο την άνω όσο και την κάτω βουλή.

Η συμφωνία ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας δεν έχει εξαρτηθεί από την ομαλοποίηση των διπλωματικών σχέσεων των Σαουδαράβων με το Ισραήλ, αναφέρουν οι New York Times. Η ώθηση για την ομαλοποίηση των σχέσεων Σαουδαράβων-Ισραήλ ήταν μια επιδίωξη διαδοχικών προέδρων των ΗΠΑ.