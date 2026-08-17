Φρίκη στο Λονδίνο: Μετανάστης επιτέθηκε και βίαζε ηλικιωμένο έξω από εκκλησία επί 20 λεπτά

Ένοχος για τον βιασμό ενός συνταξιούχου έξω από μια εκκλησία στο Λονδίνο κρίθηκε ένας 33χρονος άνδρας από την Ερυθραία. Ο Bruke Desalagne έσυρε το θύμα από ένα παγκάκι σε μια αποθήκη της εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Χάροου, και το βίαζε επί 20 λεπτά.

Οι ένορκοι στο Crown Court του Χάροου χρειάστηκαν μόλις δύο ώρες για να κρίνουν ένοχο τον άνδρα από την Ανατολική Αφρική για βιασμό, ενώ η ποινή του θα επιβληθεί τους επόμενους μήνες. Το ακροατήριο άκουσε πώς ο Ντεσαλάγκνε έσυρε τον μεθυσμένο άνδρα πίσω από έναν φράχτη έξω από την εκκλησία στο βορειοδυτικό Λονδίνο, πριν προχωρήσει στην σεξουαλική επίθεση.

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Σύμφωνα με την Daily Mail, ο βιασμός του ηλικιωμένου διήρκησε 20 λεπτά, ενώ τα αυτοκίνητα και οι πεζοί περνούσαν από δίπλα χωρίς να αντιλαμβάνονται τίποτα, μέχρι που μια γυναίκα είδε το περιστατικό από το παράθυρο του αυτοκινήτου της και τηλεφώνησε αμέσως στην αστυνομία.

Οι κάμερες ασφαλείας έδειξαν αυτοκίνητα και ένα διώροφο λεωφορείο να περνούν κοντά στο σημείο όπου ο Ντεσαλάγκν επιτέθηκε στον συνταξιούχο γύρω στα μεσάνυχτα της 23ης Ιουλίου του 2025.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος χρησιμοποίησε διερμηνέα κατά τη διάρκεια της δίκης, δήλωσε στην αστυνομία σε συνέντευξη που έδωσε ότι προσπαθούσε να βοηθήσει το θύμα, το οποίο ήταν μεθυσμένο και δεν μπορεί να κατονομαστεί για νομικούς λόγους.

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Αλλά αφού του έδειξαν το υλικό από την κάμερα του δημοτικού συμβουλίου, ο Ντεσαλάγκν σταμάτησε τη συνέντευξη, μίλησε με τον δικηγόρο του και αρνήθηκε να μιλήσει περαιτέρω ή να καταθέσει στη δίκη.

Ο Ντεσαλάγκν είχε μετακινήσει τον άνδρα από ένα παγκάκι στην καταπράσινη περιοχή έξω από το κτίριο για να πραγματοποιήσει την επίθεση, προτού φτάσουν οι αστυνομικοί και τον βρουν να στέκεται πίσω από την πινακίδα της εκκλησίας, ενώ το θύμα παρέμενε ξαπλωμένο πίσω από αυτήν.

Ο Simon Shannon, εισαγγελέας, δήλωσε στο δικαστήριο του Harrow Crown Court: «Μπορείτε να δείτε τον κατηγορούμενο να σέρνει το θύμα, το οποίο βρισκόταν σε κατάσταση έντονης μέθης, από το έδρανο όπου καθόταν και να το σέρνει στο γρασίδι». Είπε ότι το βίντεο έδειχνε τον Ντεσαλάγκν να σταματά την επίθεση κάθε φορά που κάποιος πολίτης περπατούσε κοντά.

Η δικηγόρος Μπίμπι Ιχουόμα είπε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η συνταξιούχος είχε βιαστεί και είπε στους ενόρκους να μην αντιδράσουν σπασμωδικά.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος από τους ενόρκους, παρέμεινε σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης και έπινε νερό καθώς αναπαρήχθη το βίντεο.

Ο ντετέκτιβ Λουκ Ρέβιλ δήλωσε ότι ο Ντεσαλάγκν ήταν ένας «επικίνδυνος παραβάτης» που «στοχοποίησε έναν ανυπεράσπιστο, ευάλωτο, ηλικιωμένο» άνθρωπο.

«Χάρη στην ενημέρωση της αστυνομίας από το κοινό, συνελήφθη επί τόπου, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες την επόμενη μέρα και προφυλακίστηκε από τα δικαστήρια. Έχουμε δεσμευτεί να φέρουμε ενώπιον της δικαιοσύνης σεξουαλικούς θηρευτές όπως ο Ντεσαλάγκν», τόνισε. «Θα παροτρύναμε όποιον έχει πέσει θύμα παρόμοιου αδικήματος να επικοινωνήσει με την αστυνομία. Οι αστυνομικοί θα σας υποστηρίξουν και θα σας ακούσουν», πρόσθεσε.