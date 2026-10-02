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Αυτοκτόνησε η 13χρονη κόρη του ηθοποιού Τσαντ Λόου

Την τραγική απώλεια της κόρης τους θρηνεί η οικογένεια του Τσαντ Λόου, αδερφού του Ρομπ Λόου
Η 13χρόνη κόρη του Τσαντ Λόου, Φιόνα
Η 13χρόνη κόρη του Τσαντ Λόου, Φιόνα
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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον τραγικό θάνατο της Φιόνα, της 13χρονης κόρης του ηθοποιού Τσαντ Λόου. Την αιτία θανάτου της 13χρονης επιβεβαίωσε η έκθεση του ιατροδικαστή και ο θάνατός της αποδίδεται σε αυτοκτονία ενώ βρισκόταν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το Page Six.

Η οικογένεια του ηθοποιού Τσαντ Λόου είχε γνωστοποιήσει την απώλεια της κόρης τους στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026, εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη μέσα από μια κοινή δήλωση: «Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι από την απώλεια της αγαπημένης μας Φιόνα. Ήταν ένα στοργικό κορίτσι, έξυπνο, δημιουργικό και λάτρευε τον χορό».

Στη συνέχεια, η οικογένεια αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο δεσμό που είχε η Φιόνα με τους γονείς και τις αδελφές της: «Την αγαπούσαν πολύ οι αδελφές της και ήταν βαθιά αγαπητή στους γονείς της», συνέχισε η οικογένεια. «Στην πραγματικότητα, ήταν το φως της ζωής μας. Ο θάνατός της είναι συντριπτικός για ολόκληρη την οικογένειά μας και αυτή τη στιγμή ζητάμε προσευχές και ιδιωτικότητα».

Στο τέλος της ανακοίνωσης, οι συγγενείς της 13χρονης παρέθεσαν και τη γραμμή 988, η οποία παρέχει υποστήριξη για την πρόληψη των αυτοκτονιών και τη διαχείριση κρίσεων.

Η Φιόνα γεννήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2012 και ήταν η δεύτερη κόρη της οικογένειας. Το μεσαίο της όνομα, Χέπλερ, ήταν το πατρώνυμο της μητέρας του ηθοποιού, το οποίο φέρει και ο αδελφός του Ρομπ Λόου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019 και έχουν αποκτήσει δύο ακόμη παιδιά, τη 17χρονη Μέιμπελ και τη 10χρονη Νίξι.

Την είδηση του θανάτου της πληροφορήθηκαν και οι γονείς των μαθητών του σχολείου στο οποίο φοιτούσε η Φιόνα, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Σε αυτό, ο διευθυντής ενημέρωσε για τη διάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών προς μαθητές και μέλη του προσωπικού που ενδεχομένως χρειάζονταν συναισθηματική στήριξη.

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