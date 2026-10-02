Κόσμος

Νότια Καρολίνα: Τεράστια καραμπόλα 69 οχημάτων – Πυκνή ομίχλη «τύφλωσε» τους οδηγούς και προκάλεσε χάος, δείτε βίντεο

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν 15 νταλίκες και 54 ακόμη οχήματα - Αυτοκίνητα έβγαζαν καπνούς ενώ οδηγοί εγκλωβίστηκαν ανάμεσα στα συντρίμμια
Νότια Καρολίνα: Τεράστια καραμπόλα 69 οχημάτων – Πυκνή ομίχλη «τύφλωσε» τους οδηγούς και προκάλεσε χάος, δείτε βίντεο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά 69 αυτοκίνητα ενεπλάκησαν στο σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε την Πέμπτη (01.10.2026) στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ ένας άνδρας χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ελικόπτερο. Αιτία της καραμπόλας… η πυκνή ομίχλη.

Το σοβαρό τροχαίο έγινε στη λίμνη Μάριον στη Νότια Καρολίνα, όταν η ομίχλη κάλυψε γέφυρα και «τύφλωσε» τους οδηγούς που κινούνταν πάνω της, εκείνη τη στιγμή. Λόγω της σφοδρής καραμπόλας, οι λωρίδες λωρίδες κυκλοφορίας προς τον νότο έκλεισαν, μέχρι να απομακρυνθούν με ασφάλεια όλα τα οχήματα. Η επιχείρηση διήρκησε ώρες ολόκληρες.

Αρκετοί οδηγοί τραυματίστηκαν και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο. Ένας άνδρας μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο ενώ 2 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σάντι, η ομίχλη ήταν τόσο πυκνή που οι οδηγοί δεν είχαν επαρκή χρόνο για να αντιδράσουν και να ακινητοποιήσουν τα οχήματά τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί μια αλυσιδωτή σειρά συγκρούσεων.

Συνολικά, στην καραμπόλα ενεπλάκησαν 15 νταλίκες και 54 ακόμη οχήματα. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν φορτηγά με σοβαρές ζημιές, ενώ αρκετά αυτοκίνητα είχαν εγκλωβιστεί κάτω από νταλίκες.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να επιχειρήσουν για τον απεγκλωβισμό οδηγών και επιβατών από 4  οχήματα.

Οδηγοί που ενεπλάκησαν στην καραμπόλα, μίλησαν για τις στιγμές πανικού που εκτυλίχθηκαν.

Ο Νόα Μάντελ ταξίδευε με την οικογένειά του από τη Βιρτζίνια προς το Walt Disney World, όταν το μπλε αυτοκίνητό του βρέθηκε μέσα στην καραμπόλα.

«Ήταν τρελό, από εκείνα τα πράγματα που δεν πιστεύεις ποτέ ότι θα συμβούν σε εσένα», ανέφερε, περιγράφοντας τις στιγμές μετά τη σύγκρουση.

Όπως είπε, είδε ένα αυτοκίνητο πίσω τους να αρχίζει να βγάζει καπνούς και στη συνέχεια να τυλίγεται στις φλόγες, ενώ μπροστά του υπήρχαν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους.

Πληροφορίες από Fox Carolina

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
154
148
90
80
66
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Cornell 7»: Ηχητικό ντοκουμέντο «καίει» την αστυνομία για τον βιασμό της φοιτήτριας στο πανεπιστήμιο – Ανοίγει ο κύκλος των ερευνών
Στα χέρια εισαγγελέα της Νέας Υόρκης πλέον η υπόθεση - Το χρονικό του βιασμού, της καταγγελίας και η νομοθεσία στην πολιτεία που αφήνει απροστάτευτα τα θύματα
REUTERS
Flydubai: Νέα πλάνα από το χάος στην πτήση μετά την επίθεση στον κυβερνήτη – «Υπάρχει γιατρός ή πιλότος;»
Παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα για τα κίνητρα του δράστη, το όπλο που χρησιμοποίησε και πώς ο ίδιος τραυματίστηκε - Η σωτήρια επέμβαση του υδραυλικού και του οδοντίατρου
Flydubai: Νέα πλάνα από το χάος στην πτήση μετά την επίθεση στον κυβερνήτη – «Υπάρχει γιατρός ή πιλότος;»
9
Η Ευρώπη «φλέγεται»: Το 52% της γηραιάς ηπείρου βίωσε πολύ ισχυρή θερμική καταπόνηση το καλοκαίρι
Το καλοκαίρι αυτό σημαδεύτηκε ακόμη από ξηρές συνθήκες, με τις πιο χαμηλές ποτάμιες ροές που έχουν καταγραφτεί ποτέ από την έναρξη της τήρησης στοιχείων για αυτές το 1992
iStock
Ένταση στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» στην Ολλανδία: «Η Χαμάς δολοφόνησε την οικογένειά μου, πού είναι αυτό στην ταινία σας;»
Κύμα αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει το ντοκιμαντέρ των Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Σορ για τη μαζική θανάτωση των Παλαιστίνιων στη Γάζα
Ένταση στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» στην Ολλανδία: «Η Χαμάς δολοφόνησε την οικογένειά μου, πού είναι αυτό στην ταινία σας;»
Newsit logo
Newsit logo