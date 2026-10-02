Νότια Καρολίνα: Τεράστια καραμπόλα 69 οχημάτων – Πυκνή ομίχλη «τύφλωσε» τους οδηγούς και προκάλεσε χάος, δείτε βίντεο

Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά 69 αυτοκίνητα ενεπλάκησαν στο σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε την Πέμπτη (01.10.2026) στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ ένας άνδρας χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ελικόπτερο. Αιτία της καραμπόλας… η πυκνή ομίχλη.

Το σοβαρό τροχαίο έγινε στη λίμνη Μάριον στη Νότια Καρολίνα, όταν η ομίχλη κάλυψε γέφυρα και «τύφλωσε» τους οδηγούς που κινούνταν πάνω της, εκείνη τη στιγμή. Λόγω της σφοδρής καραμπόλας, οι λωρίδες λωρίδες κυκλοφορίας προς τον νότο έκλεισαν, μέχρι να απομακρυνθούν με ασφάλεια όλα τα οχήματα. Η επιχείρηση διήρκησε ώρες ολόκληρες.

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Αρκετοί οδηγοί τραυματίστηκαν και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο. Ένας άνδρας μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο ενώ 2 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

ulti-vehicle crash occurred Thursday morning on the I-95 bridge over Lake Marion near Santee, South Carolina #USA, involving multiple tractor-trailers and dozens of cars.



Police said dense fog reduced visibility to roughly a quarter-mile contributed to the crash.… pic.twitter.com/2kdab1ZbC4 — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) October 1, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σάντι, η ομίχλη ήταν τόσο πυκνή που οι οδηγοί δεν είχαν επαρκή χρόνο για να αντιδράσουν και να ακινητοποιήσουν τα οχήματά τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί μια αλυσιδωτή σειρά συγκρούσεων.

Συνολικά, στην καραμπόλα ενεπλάκησαν 15 νταλίκες και 54 ακόμη οχήματα. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν φορτηγά με σοβαρές ζημιές, ενώ αρκετά αυτοκίνητα είχαν εγκλωβιστεί κάτω από νταλίκες.

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Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να επιχειρήσουν για τον απεγκλωβισμό οδηγών και επιβατών από 4 οχήματα.

Οδηγοί που ενεπλάκησαν στην καραμπόλα, μίλησαν για τις στιγμές πανικού που εκτυλίχθηκαν.

A large pileup on the interstate over Lake Marion in South Carolina on Thursday backed up traffic for hours as crews worked to clear the bridge. Local officials say dozens of people were taken to hospitals and at least one vehicle caught fire. No deaths have been reported. pic.twitter.com/ldQ7UKjRf0 — CBS News (@CBSNews) October 1, 2026

Ο Νόα Μάντελ ταξίδευε με την οικογένειά του από τη Βιρτζίνια προς το Walt Disney World, όταν το μπλε αυτοκίνητό του βρέθηκε μέσα στην καραμπόλα.

«Ήταν τρελό, από εκείνα τα πράγματα που δεν πιστεύεις ποτέ ότι θα συμβούν σε εσένα», ανέφερε, περιγράφοντας τις στιγμές μετά τη σύγκρουση.

Όπως είπε, είδε ένα αυτοκίνητο πίσω τους να αρχίζει να βγάζει καπνούς και στη συνέχεια να τυλίγεται στις φλόγες, ενώ μπροστά του υπήρχαν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους.

Πληροφορίες από Fox Carolina