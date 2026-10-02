Η Κρίστα Πάικ βοηθούσε τους εκτελεστές να βρουν φλέβα, την τρύπησαν με 7 βελόνες – «Δοκιμάστε πιο ψηλά, στον ώμο»

Σε κρίσιμη κατάσταση και υπό εντατική ιατρική φροντίδα παραμένει η θανατοποινίτισσα Κρίστα Πάικ, μετά την πρωτοφανή αποτυχία των αρχών του Τενεσί να την εκτελέσουν με δύο θανατηφόρες ενέσεις. Η υπόθεση προκαλεί έντονη συζήτηση στο Τενεσί και για τη μέθοδο των εκτελέσεων.

Η Πάικ, η γυναίκα που επέζησε μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Τετάρτης (30.09.2026) και, σύμφωνα με τους συνηγόρους της, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και δέχεται «φροντίδα για να κρατηθεί στη ζωή» ενώ δεν αποκλείεται να έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η πρόγνωση ούτε έχουμε πολλές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε όμως ότι είναι ζωντανή», δήλωσε ο δικηγόρος της θανατοποινίτισσας, Ράντι Σπάιβι.

Νέες μαρτυρίες από τον θάλαμο εκτέλεσης περιγράφουν μία διαδικασία που διήρκεσε ώρες, με επανειλημμένες προσπάθειες να βρεθεί φλέβα.

Οι δικηγόροι της ζητούν πλέον από τον κυβερνήτη του Τενεσί, Μπιλ Λι, να μετατρέψει τη θανατική ποινή της σε ισόβια κάθειρξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλλεπάλληλες προσπάθειες να βρουν φλέβα

Οι λεπτομέρειες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι συνήγοροι της Πάικ αποτυπώνουν το χάος που επικράτησε πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τη New York Post, που επικαλείται τους δικηγόρους της, κατά τη μαρτυρική διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 7 βελόνες, ενώ μία από αυτές λύγισε κατά την αφαίρεσή της από το χέρι της. Και ενώ η διαδικασία εξελισσόταν σε πρωτοφανές χάος, η ίδια η 50χρονη όχι μόνο να συνεργαζόταν, αλλά προσπαθούσε και να καθοδηγήσει εκείνους που είχαν αναλάβει να την εκτελέσουν, υποδεικνύοντάς σημεία του σώματός της όπου πίστευε ότι θα μπορούσαν να εντοπίσουν φλέβα.

«Παρακαλώ, δοκιμάστε πιο ψηλά, στον ώμο μου. Δοκιμάστε εδώ, νομίζω ότι θα είναι εντάξει», φέρεται να τους έλεγε επανειλημμένα, σύμφωνα με τον Στίβεν Φέρελ από το δικηγορικό γραφείο Federal Defender Services of Eastern Tennessee.

«Αυτό που είδα χθες το βράδυ θα με στοιχειώνει», είπε ο δικηγόρος της. «Δεν είναι κάτι που θα έπρεπε ποτέ, ποτέ να συμβεί ξανά».

«Νιώθω ότι το χέρι μου θα σκάσει»

Η μαρτυρία δημοσιογράφων που παρακολούθησαν τη διαδικασία συμπληρώνει το θρίλερ. Οι μάρτυρες οδηγήθηκαν στον ειδικό χώρο στις 18:41 και τα παραθυρόφυλλα προς τον θάλαμο εκτέλεσης άνοιξαν στις 19:26. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 19:34, η Πάικ φέρεται να είπε ότι αισθανόταν πως το χέρι της «ήταν έτοιμο να σκάσει». Στη συνέχεια εξακολουθούσε να μιλά, να αναπνέει, να βογκά και να ροχαλίζει.

Στις 19:46 τα παραθυρόφυλλα έκλεισαν. Άνοιξαν ξανά τρία λεπτά αργότερα και η Πάικ εξακολουθούσε να είναι ζωντανή, με δημοσιογράφους να αναφέρουν ότι ροχάλιζε με ανοιχτό το στόμα.

Στις 20:05 έκλεισαν ξανά και παρέμειναν κλειστά μέχρι τις 20:53, όταν οι μάρτυρες απομακρύνθηκαν. «Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά πόσα από όσα συνέβησαν, συνέβησαν πίσω από μια κλειστή κουρτίνα ενώ η Κρίστα Πάικ ήταν ακόμη ζωντανή», ανέφερε δημοσιογράφος του Nashville Banner.

Ο πιο μεγάλος της φόβος που έγινε πραγματικότητα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι δικηγόροι της και στο γεγονός ότι η Πάικ είχε εκφράσει πριν από την εκτέλεση φόβους ότι το προσωπικό θα δυσκολευόταν να βρει τις φλέβες της. Ο Φέρελ υποστήριξε ότι η πολύωρη διαδικασία ήταν ακόμη πιο τραυματική για εκείνη λόγω του ιστορικού σεξουαλικής κακοποίησης που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, είχε υποστεί σε νεαρή ηλικία.

Όπως είπε, ένας από τους μεγαλύτερους φόβους της ήταν ότι θα παρέμενε ακινητοποιημένη, ενώ θα δεχόταν επανειλημμένα τρυπήματα και παρεμβάσεις στο σώμα της για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μετά το περιστατικό, ο κυβερνήτης του Τενεσί Μπιλ Λι ανακοίνωσε αναστολή των εκτελέσεων και «ολοκληρωμένη, ανεξάρτητη επανεξέταση» των διαδικασιών.

Η Κρίστα Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ τον Ιανουάριο του 1995. Η τότε 18χρονη Πάικ, ο 17χρονος σύντροφός της Τάνταριλ Σιπ και η επίσης 18χρονη Σαντόλα Πίτερσον παρέσυραν τη Σλέμερ σε απομονωμένο σημείο στην πανεπιστημιούπολη του University of Tennessee στο Νόξβιλ. Επιπλέον, χάραξαν μία πεντάλφα στο στήθος της.

Η 19χρονη βασανίστηκε και ξυλοκοπήθηκε άγρια πριν δολοφονηθεί.

Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο το 1996. Ο Σιπ καταδικάστηκε σε ισόβια, καθώς ήταν ανήλικος όταν διαπράχθηκε το έγκλημα, ενώ η Πίτερσο καταδικάστηκε για συνέργεια.