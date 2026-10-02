Κόσμος

Ισραήλ: Η El Al ακύρωσε τις πτήσεις της με τις οποίες θα επαναπατρίζονταν οι Ισραηλινοί που παραμένουν στα ΗΑΕ

«Οι πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα από το Ντουμπάι ακυρώθηκαν»
Αεροσκάφη της El Al
Αεροσκάφη της El Al / AP Photo/Petros Karadjias φωτογραφία αρχείου
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Η ισραηλινή αεροπορική εταιρεία El Al ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τις προγραμματισμένες για σήμερα Παρασκευή (2.10.26) πτήσεις της για τον επαναπατρισμό των Ισραηλινών που είναι αποκλεισμένοι στο Ντουμπάι μετά την ακύρωση των πτήσεων της εταιρείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Flydubai προς το Ισραήλ, έπειτα από την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε αεροσκάφος της με προορισμό το Τελ Αβίβ προχθές, Τετάρτη.

«Οι πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα από το Ντουμπάι ακυρώθηκαν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας του Ισραήλ χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Η El Al ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι δύο ειδικές πτήσεις της θα κατευθύνονταν σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να παραλάβουν τους Ισραηλινούς που βρίσκονται εκεί και να τους φέρουν πίσω στην πατρίδα τους.

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