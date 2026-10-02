«Cornell 7»: Ηχητικό ντοκουμέντο «καίει» την αστυνομία για τον βιασμό της φοιτήτριας στο πανεπιστήμιο – Ανοίγει ο κύκλος των ερευνών

Νέος γύρος ερευνών ξεκινά για την υπόθεση βιασμού της φοιτήτριας από τους «Cornell 7» δηλαδή τα 7 μέλη της αδελφότητας ΦΧ, στο πανεπιστήμιο Κορνέλ της Νέας Υόρκης το 2024. Εισαγγελέας που ανέλαβε την υπόθεση βρήκε αστοχίες του τοπικού αστυνομικού τμήματος στην διαχείριση της υπόθεσης με αποτέλεσμα οι δράστες να μείνουν ατιμώρητοι, μέχρι και σήμερα (02.10.2026).

Νεότερα στοιχεία που βγήκαν στη δημοσιότητα για την σοκαριστική υπόθεση βιασμού στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, εγείρουν ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης της από το αστυνομικό τμήμα του Κορνέλ. Σε ηχητικό ντοκουμέντο από την κατάθεση της φοιτήτριας ακούγονται πολλές περισσότερες πληροφορίες από αυτές που καταγράφηκαν στην γραπτή κατάθεσή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς έχει αναλάβει πλέον την έρευνα, μετά από εντολή της κυβερνήτριας της πολιτείας, Κάθριν Χόκαλ.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι πολλά μέλη της αδελφότητας ΦΧ της έδωσαν ναρκωτικές ουσίες και τη βίασαν το 2024. Η υπόθεση επανήλθε στη δημοσιότητα αφού κατέθεσε αστική αγωγή τον προηγούμενο μήνα καθώς τόσα χρόνια δεν είχε υπάρξει ούτε μία σύλληψη παρά μόνο 2 αποβολές.

«Νέες πληροφορίες έχουν εγείρει σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαχείριση αυτής της υπόθεσης και έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στην ικανότητα του γενικού εισαγγελέα της κομητείας Τόμπκινς να την επιβλέψει με δίκαιο τρόπο», είπε η Χόκαλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η νεαρή γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης αυτής πρέπει να γνωρίζει ότι θα εξεταστεί κάθε στοιχείο και θα αποδοθεί δικαιοσύνη», υπογράμμισε.

Από την πλευρά της η Λετίσια Τζέιμς δήλωσε με ανάρτησή της στο Χ ότι είναι έτοιμη να ηγηθεί «μιας διαδικασίας με βάση τα στοιχεία και τον νόμο». «Η κυβερνήτρια εμπιστεύθηκε στο γραφείο μου αυτή την έρευνα και δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη ελαφρά τη καρδία», πρόσθεσε.

Το ηχητικό ντοκουμέντο που «καίει» το αστυνομικό τμήμα του Κορνέλ

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι 7 άνδρες της έδωσαν ναρκωτικές ουσίες και τη βίασαν σε οίκημα φοιτητικής αδελφότητας του πανεπιστημίου Κορνέλ το 2024.

Μάλιστα κάποιοι από αυτούς έστειλαν σε ομαδική συνομιλία της αδελφότητας στα social media πως έχουν γυναίκα «διαθέσιμη για σεξ».

Τις τελευταίες ημέρες ρεπορτάζ του Τύπου έχουν αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι γνώριζαν για την υπόθεση οι αρχές το 2024.

Ένα αντίγραφο της απομαγνητοφώνησης της κατάθεσης του θύματος στην αστυνομία περιήλθε στην κατοχή του τηλεοπτικού δικτύου CBS New York στο οποίο περιλαμβάνονται πολύ περισσότερες λεπτομέρειες για τον βιασμό από όσες περιέχονται στην υπογεγραμμένη κατάθεση που παρέδωσε η αστυνομία στην εισαγγελία.

Οι New York Times εντόπισαν περισσότερες από 1.000 σελίδες εγγράφων από την εσωτερική έρευνα που πραγματοποίησε το πανεπιστήμιο Κορνέλ. Τα έγγραφα δείχνουν ότι η γυναίκα χρειάστηκε λίγο χρόνο για να συνειδητοποιήσει ότι ήταν θύμα ομαδικού βιασμού.

Στην αστική αγωγή της η γυναίκα στρέφεται εναντίον 7 μελών της αδελφότητας ΧΦ, του πανεπιστημίου, ενός μπαρ και της δικής της αδελφότητας.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς Μάθιου Βαν Χούτεν αναγνώρισε την κατακραυγή που έχει ξεσπάσει σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης από τις αρχές.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι το γραφείο του θα την επανεξετάσει και θα παρουσιάσει στοιχεία -συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης της γυναίκας- σε σώμα ενόρκων με σκοπό την πιθανή άσκηση δίωξης.

Ο Βαν Χούτεν εξήγησε εξάλλου ότι αρχικά δεν ασκήθηκαν διώξεις εις βάρος των φοιτητών που κατηγορούνται ότι πήραν μέρος στον βιασμό κυρίως λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η τρέχουσα νομοθεσία της Νέας Υόρκης.

Η νομοθεσία για τις υποθέσεις βιασμού στη Νέα Υόρκη

Η νομοθεσία της πολιτείας της Νέας Υόρκης διακρίνει τα θύματα σεξουαλικής επίθεσης που βρίσκονταν εκούσια υπό την επήρεια ουσιών ή αλκοόλ – όπως φαίνεται να ήταν το θύμα στο Κορνέλ- από αυτά στα οποία χορηγήθηκαν ουσίες χωρίς τη συγκατάθεσή τους ή εν γνώσει τους. Μόνο τα θύματα της δεύτερης κατηγορίας θεωρείται ότι δεν μπορούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για σεξουαλικές πράξεις.

Κατά συνέπεια, μπορεί να αποδειχθεί πιο δύσκολο να ασκηθούν διώξεις για βιασμό σε μια περίπτωση που το θύμα είχε καταναλώσει εκούσια ουσίες ή αλκοόλ, ακόμη κι αν αυτό επηρέασε την ικανότητά του να δώσει τη συγκατάθεσή του, σύμφωνα με ειδικούς και ακτιβιστές.

Ήδη βουλευτές της Νέας Υόρκης ζητούν την αναθεώρηση της νομοθεσίας.

Στο μεταξύ ο προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής της εθνικής οργάνωσης ΧΦ Τρέι Ρομπ δήλωσε την Τετάρτη ότι το παράρτημα της αδελφότητας στο πανεπιστήμιο Κορνέλ ψήφισε ομόφωνα υπέρ της αποβολής των μελών της που κατηγορούνται για τον βιασμό τρεις ημέρες μετά την υποβολή της αναφοράς της αστυνομίας το 2024 και ότι αυτά αποβλήθηκαν από την εθνική οργάνωση λίγο αργότερα.

«Οι ενέργειες αυτές ήταν πέρα από τα όσα προβλέπει η νομοθεσία ή το πανεπιστήμιο Κορνέλ», σημείωσε ο Ρομπ.

Από την πλευρά του και το Κορνέλ υπεραμύνθηκε του τρόπου με τον οποίο αντιμετώπισε την υπόθεση, λέγοντας ότι διεξήγαγε έρευνα και επέβαλε πειθαρχικές κυρώσεις εις βάρος των φοιτητών που φέρονται να εμπλέκονται στον βιασμό – από αναστολή της φοίτησής τους ως αποβολές. Υπογράμμισε εξάλλου ότι διεξήγαγε ολοκληρωμένη έρευνα για το περιστατικό και εκδίωξε από την πανεπιστημιούπολη την αδελφότητα ΧΦ, το οίκημα της οποίας παραμένει κλειστό.