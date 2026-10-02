Flydubai: Νέα πλάνα από το χάος στην πτήση μετά την επίθεση στον κυβερνήτη – «Υπάρχει γιατρός ή πιλότος;»

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη που μαχαίρωσε τον Ινδό κυβερνήτη της πτήσης 1073 της Flydubai μέσα στο κόκπιτ. Νέα πλάνα που βγαίνουν στο φως αποτυπώνουν την φρίκη που επικράτησε εντός του αεροπλάνου, με τους επιβάτες να αναζητούν πιλότο και γιατρό για να αποτρέψουν την πτώση του αεροσκάφους.

Στο νέο βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Channel 12, ακούγονται ουρλιαχτά, ανάμεικτα αγγλικά και εβραϊκά και τους επιβάτες να φωνάζουν «προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο». Το βίντεο τραβήχτηκε από κάθισμα κοντά στο πιλοτήριο και αφού ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο κατά την πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ.

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«Βγάλτε τον έξω» ακούγεται να φωνάζει άλλος επιβάτης για τον Ομανό άνδρα που τραυμάτισε σοβαρά τον Ινδό κυβερνήτη.

Οι στιγμής που εκτυλίχθηκαν ήταν δραματικές. Λόγω της επίθεσης, το αεροπλάνο έκανε βουτιά χιλιομέτρων πριν ο ήρωας – υδραυλικός Γιανίβ Χαγιούν και ο οδοντίατρος Σότα Μουσάεφ, ορμήσουν στο πιλοτήριο και ακινητοποιήσουν τον δράστη.

Viewer discretion advised: New footage aired Thursday by Israeli television showed the chaotic moments aboard flydubai Flight 1073 after passengers and crew members thwarted an apparent attempt to crash the plane flying from Dubai to Tel Aviv.



In a video clip shared by Channel… pic.twitter.com/aKc4e0OEO9 — The Times of Israel (@TimesofIsrael) October 1, 2026



Μετά από μια διακοπή, ακούγονται ξανά στο βίντεο επανειλημμένες εκκλήσεις για γιατρό ή πιλότο.

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Ο Δρ. Σότα Μουσαγιέφ σπεύδει τότε στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου για να παράσχει ιατρική βοήθεια, αν και δεν φαίνεται σε ποιον ακριβώς.

Καθώς επιβάτες και προσωπικό του αεροπλάνου ουρλιάζουν «καθίστε κάτω», άλλος άνδρας ρωτά στα εβραϊκά αν υπάρχει άλλος πιλότος στην πτήση. Κάποιος του απαντά καταφατικά.

Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει τον αιμόφυρτο κυβερνήτη Σμιτ Ματσχάρ να κείτεται έξω από το πιλοτήριο.

Ο Ματσχάρ εξηγεί ότι ο συγκυβερνήτης «με χτύπησε τόσες πολλές φορές» και ότι μπορεί να κουνήσει το τραυματισμένο χέρι του, αλλά δεν μπορεί πλέον να σφίξει τη γροθιά του. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ο τραυματισμένος δράστης, του οποίου η στολή είναι επίσης γεμάτη αίματα, καθώς μέλη του πληρώματος τον έχουν κυκλώσει.

«Αυτός είναι που ήθελε να μαχαιρώσει τον πιλότο», λέει αρχικά ένας άνδρας στα εβραϊκά, προτού διορθώσει τον εαυτό του λέγοντας: «αυτός είναι που τον μαχαίρωσε, όχι που ήθελε να τον μαχαιρώσει».

#WATCH: Israeli passengers rush the cockpit to rescue their Flydubai flight after the copilot attempted to hijack it. pic.twitter.com/rs9L3EzL2B — Israel National News – Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) September 30, 2026

Το βίντεο συνεχίζεται αφού το αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, με διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον Ματσχάρ πάνω σε μια υπερυψωμένη πλατφόρμα, έξω από τη θύρα του αεροσκάφους.

Όσοι βρίσκονται ακόμη μέσα στο αεροπλάνο ακούγονται να ρωτούν πού είναι η αστυνομία και να επιμένουν ότι ο συγκυβερνήτης πρέπει να παραμείνει στο σκάφος μαζί τους.

Σε ένα άλλο βίντεο, ένας επιβάτης σε πτήση της Flydubai κατέγραψε τη στιγμή που το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.

A passenger on board a flydubai flight from Dubai to Tel Aviv captured the moment it landed safely in Saudi Arabia after an ordeal of what Israeli officials said was an attempt to crash the plane https://t.co/YJoleEhjZI pic.twitter.com/E9QMuqGM23 — Reuters (@Reuters) October 2, 2026

Άγνωστα τα κίνητρα του δράστη

Τόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η επίθεση όσο και το κίνητρο του συγκυβερνήτη παραμένουν άγνωστα.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι και το πώς ο δράστης τραυματίστηκε. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιο ήταν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση, αν και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κάνει λόγο για τσεκούρι.

Επιβάτες του αεροσκάφους υποστήριξαν ότι ο συγκυβερνήτης χρησιμοποίησε μαχαίρι.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι χρησιμοποιήθηκε μαχαίρι, ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι με ποιον τρόπο μπήκε μέσα στο αεροσκάφος από τον συγκυβερνήτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν για την επίθεση στην πτήση, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες.

«Ω, θα δεχτούν πλήγμα, πολύ σκληρό, μην ανησυχείτε», απάντησε σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε αντίποινα, στην περίπτωση που αποδειχθεί η εμπλοκή του Ιράν.

Το Ισραήλ κάνει λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης ενώ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου «βλέπει» ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση στον δράστη.

Ο συγκυβερνήτης από το Ομάν παραμένει υπό κράτηση από τις αρχές των ΗΑΕ οι οποίες διεξάγουν ξεχωριστή έρευνα από την αντίστοιχη της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ.

Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης νοσηλεύτηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο λόγω των τραυμάτων τους και αναχώρησαν για το Αμπού Ντάμπι των ΗΑΕ το πρωί της Πέμπτης αφού βελτιώθηκε η κατάσταση της υγείας τους και έλαβαν ιατρική άδεια.