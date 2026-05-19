Φρικτή δολοφονία στο Μπρούκλιν: Νεκρή 41χρονη τρανς από τον εραστή της – Περίμενε στον καναπέ να τον συλλάβουν

Σοκ έχει προκαλέσει στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης η άγρια δολοφονία της 41χρονης τρανς γυναίκας Έρικα Κάλντγουελ, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και κομμένο τον λαιμό της.

Η 41χρονη, η οποία δήλωνε «περήφανη τρανς γυναίκα», βρέθηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και κομμένο τον λαιμό της στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη. Το πιο σοκαριστικό είναι ότι ο σύντροφός της μετά την δολοφονία της καθόταν ατάραχος στον καναπέ.

Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι της 41χρονης μετά από αναφορές για άτομο που φώναζε για βοήθεια. Σύμφωνα με τη New York Post, οι αστυνομικοί βρήκαν τον Φερνάντεζ να κάθεται ήρεμα στον καναπέ και να περιμένει να τον συλλάβουν για τη δολοφονία.

Κατά πληροφορίες ο 38χρονος δράστης στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για επίθεση με γροθιές σε βάρος ενός άνδρα το 2024 ενώ την ίδια χρονιά είχε συλληφθεί για ναρκωτικά και ληστεία.

Ο Φερνάντεζ οδηγήθηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα κατηγορούμενος για φόνο και παράνομη οπλοκατοχή.