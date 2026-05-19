Οι ΗΠΑ πληρώνουν τον πόλεμο με το Ιράν: Στα ύψη βενζίνη, τρόφιμα και αεροπορικά εισιτήρια

«Ο Τραμπ εστιάζει την προσοχή του στην αίθουσα χορού του. Όχι στις τιμές των καυσίμων σας». Το μήνυμα αυτό εμφανίστηκε τις τελευταίες ώρες σε γιγαντοοθόνη στην Times Square από την οργάνωση Home of the Brave USA, η οποία κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι πολιτικές του επιβαρύνουν δραματικά τους Αμερικανούς πολίτες.

Η εικόνα αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το κλίμα που επικρατεί πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο πόλεμος στο Ιράν, η εκτόξευση των τιμών της ενέργειας και καυσίμων και οι εμπορικοί δασμοί έχουν προκαλέσει νέο κύμα ακρίβειας, «γονατίζοντας» εκατομμύρια νοικοκυριά κι ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέα επίθεση στην Τεχεράνη.

Καθώς οι Αμερικανοί ετοιμάζονται για την αργία του Memorial Day τη Δευτέρα 25 Μαΐου (σσ. γνωστή και ως «Ημέρα Μνήμης» και είναι επίσημη αργία των ΗΠΑ που τιμά τους στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος) και την έναρξη του καλοκαιριού, η καθημερινότητα γίνεται ολοένα και ακριβότερη.

Η βενζίνη, τα τρόφιμα, τα αεροπορικά εισιτήρια και ακόμη και ένα απλό οικογενειακό μπάρμπεκιου κοστίζουν πλέον αισθητά περισσότερο σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Οι απειλές Τραμπ και οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη

Την ίδια ώρα, η γεωπολιτική κρίση παραμένει ανοιχτή. Εντατικοποιήθηκαν χθες, 18 Μαΐου 2026, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέσω του Πακιστάν, το οποίο έχει αναλάβει κομβικό ρόλο στις προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Ωστόσο, η ατμόσφαιρα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανέστειλε προγραμματισμένη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, προειδοποιώντας όμως ότι είναι έτοιμος να δώσει εντολή για άμεση επίθεση εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι πείστηκε να «παγώσει» προσωρινά την επιχείρηση ύστερα από παρεμβάσεις ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι οποίοι εκτιμούν ότι οι συνομιλίες ίσως οδηγήσουν σε συμφωνία αποδεκτή από όλες τις πλευρές.

Παράλληλα, όμως, ξεκαθάρισε ότι το Πεντάγωνο έχει λάβει εντολή να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για σαρωτική επίθεση «σε χρόνο μηδέν» αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη φέρεται να κατέθεσε μέσω Πακιστάν νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων, με βασικό στόχο τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – ενός από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους στον κόσμο. Το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος φαίνεται να μετατίθεται για μεταγενέστερη φάση διαπραγματεύσεων.

Η βενζίνη εκτοξεύθηκε πάνω από 50%

Η πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη προκαλέσει σοβαρούς κραδασμούς στην αμερικανική οικονομία. Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκε κατά περισσότερο από 53% από την έναρξη της σύγκρουσης, οδηγώντας σε αλυσιδωτές ανατιμήσεις στα καύσιμα.

Μέσα σε λίγους μήνες, η βενζίνη αυξήθηκε κατά 51,5%, ενώ το ντίζελ και τα καύσιμα αεροσκαφών σημείωσαν αντίστοιχα τεράστια άνοδο.

Η μέση τιμή βενζίνης στις ΗΠΑ, που τον Απρίλιο του 2025 βρισκόταν στα 3,30 δολάρια το γαλόνι, έφτασε τον Απρίλιο του 2026 στα 4,24 δολάρια, πλησιάζοντας ξανά τα ιστορικά υψηλά της ενεργειακής κρίσης του 2022 μετά τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας.

Σε αρκετές πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια, η Χαβάη και η Ουάσιγκτον, η τιμή της απλής αμόλυβδης ξεπέρασε τα 5 δολάρια το γαλόνι, προκαλώντας έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια.

Είδος πολυτελείας τα καλοκαιρινά ταξίδια

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος μετατρέπεται πλέον σε τεράστιο βάρος για εκατομμύρια νοικοκυριά που σχεδιάζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αμερικανικής Αυτοκινητιστικής Ένωσης (ΑΑΑ), σχεδόν 45 εκατομμύρια Αμερικανοί αναμένεται να ταξιδέψουν για το τριήμερο της «Ημέρας Μνήμης» όμως οι περισσότεροι θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένα έξοδα μετακίνησης.

Το γέμισμα ενός τυπικού SUV κοστίζει πλέον περίπου 25 δολάρια περισσότερο σε σχέση με πριν από τον πόλεμο, ενώ για μεγαλύτερα οχήματα όπως το Ford F-150 η επιβάρυνση ξεπερνά τα 55 δολάρια ανά γέμισμα.

Αυξήσεις καταγράφονται και στις αερομεταφορές. Τα αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικού αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 20% μέσα σε έναν χρόνο, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες μετακυλίουν στους καταναλωτές το αυξημένο κόστος καυσίμων.

Ακριβότερα ακόμη και τα βασικά τρόφιμα

Το νέο κύμα ακρίβειας δεν περιορίζεται μόνο στα καύσιμα και τα ταξίδια. Οι Αμερικανοί πληρώνουν πλέον ακριβότερα ακόμη και τα βασικά είδη διατροφής.

Η τιμή του μοσχαρίσιου κιμά αυξήθηκε σχεδόν κατά 19%, ενώ οι μπριζόλες κατέγραψαν αντίστοιχη άνοδο. Ακριβότερα και τα φρέσκα λαχανικά και φρούτα, με τις ντομάτες, για παράδειγμα, να παρουσιάζουν αύξηση 50% και το μαρούλι περίπου 7,5%.

Οι ειδικοί αποδίδουν τις ανατιμήσεις σε έναν συνδυασμό παραγόντων: στους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ, στην εκτόξευση του κόστους ενέργειας λόγω του πολέμου με το Ιράν, αλλά και στα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν επηρεάσει την αγροτική παραγωγή.

Η αύξηση της τιμής του ντίζελ έχει εκτοξεύσει και το κόστος μεταφοράς και ψύξης των προϊόντων, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την αγορά τροφίμων.

Ολοένα και περισσότεροι Αμερικανοί δηλώνουν ότι αναγκάζονται να περιορίσουν τις μετακινήσεις, τις αγορές και τις καλοκαιρινές τους διακοπές, καθώς το κόστος ζωής αυξάνεται με ρυθμούς που θυμίζουν τις πιο δύσκολες περιόδους της τελευταίας δεκαετίας.

Με το τέλος του πολέμου στο Ιράν να είναι θολό, τις απειλές Τραμπ για νέα στρατιωτική κλιμάκωση να συνεχίζονται και τις διεθνείς αγορές ενέργειας να παραμένουν σε αναβρασμό, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι το κύμα ακρίβειας στις ΗΠΑ ενδέχεται να διαρκέσει για πολλούς ακόμα μήνες.