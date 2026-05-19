Επέτειος γάμου για την Μέγκαν Μαρκλ και τον πρίγκιπα Χάρι: «Σαν σήμερα, 8 χρόνια πριν»

Ανάρτηση με σειρά από από φωτογραφίες του γάμου της έκανε η Μέγκαν Μαρκλ για να γιορτάσει την επέτειο των 8 χρόνων έγγαμου βίου με τον πρίγκιπα Χάρι. Στην ανάρτησή της, 43χρονη ηθοποιός έγραψε στη λεζάντα «Σαν σήμερα, 8 χρόνια πριν».

Ο «παραμυθένιος γάμος» της αμερικανίδας ηθοποιού Μέγκαν Μαρκλ με τον πρίγκιπα Χάρι έγινε στις 19 Μαΐου του 2018 στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Γουίνδσορ και χαρακτηρίστηκε από τους παρευρισκόμενους ως το πιο ποικιλόμορφο και ξεχωριστό γεγονός της βασιλείας της Ελισάβετ.

Η Δούκισσα του Σάσεξ, ξεκίνησε τη δική της «μίνι-επανάσταση», παρουσιάζοντας μια τελετή με έντονες αμερικανικές επιρροές που προκάλεσε εντύπωση σε κοινό και βασιλική οικογένεια.

Στη δεξίωση, η Μέγκαν Μαρκλ έσπασε το πρωτόκολλο, εκφωνώντας η ίδια έναν λόγο. Κάτι συνηθισμένο στην Αμερική, αλλά πρωτόγνωρο για τα βρετανικά βασιλικά δεδομένα, όπου συνήθως μόνο ο γαμπρός, ο κουμπάρος ή ο πατέρας της νύφης μιλούν. Στη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «Harry & Meghan», το ζευγάρι μοιράστηκε για πρώτη φορά ολόκληρη την ομιλία της.

Ξεκίνησε λέγοντας: «Ας το ονομάσουμε ένα σύγχρονο παραμύθι. Ήταν κάποτε ένα κορίτσι από το Λος Άντζελες. Κάποιοι την έλεγαν ηθοποιό. Και ήταν ένας τύπος από το Λονδίνο. Κάποιοι τον έλεγαν πρίγκιπα». Μίλησε για τη σχέση τους, τα πρώτα τους ραντεβού, το ταξίδι στη Μποτσουάνα και την κοινή τους ζωή, με λόγια γεμάτα αγάπη και χιούμορ. «Θα γελούσαν, θα ταξίδευαν, θα φρόντιζαν τον κήπο τους και θα μάζευαν περισσότερα αεροπορικά μίλια από οποιοδήποτε άλλο ζευγάρι».

Οι σχέσεις της με τη βασιλική οικογένεια δεν ήταν εύκολες. Από την αρχή της σχέσης της με τον Χάρι το 2016, οι εντάσεις ήταν παρούσες και επιδεινώθηκαν μετά τον γάμο. Παρόλο που ο Κάρολος στην αρχή την είχε στηρίξει ενεργά, τα πράγματα άλλαξαν δραματικά μετά τη συνέντευξή τους στην Όπρα το 2021. Εκεί, το ζευγάρι αποκάλυψε ότι υπήρξαν «ανησυχίες» για το χρώμα του δέρματος του Άρτσι, κάτι που λέγεται ότι πλήγωσε βαθιά τον Κάρολο.

Ο Χάρι, και η Μέγκαν, εγκατέλειψαν τη βασιλική τους ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετακόμισαν στις ΗΠΑ το 2020, όπου ζουν με τα δυο τους παιδιά, Άρτσι και Λίλιμπετ.