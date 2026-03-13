Φρίντριχ Μερτς: «Η Γερμανία δεν είναι μέρος του πολέμου στο Ιράν και ούτε θέλει να γίνει»

Στη Νορβηγία βρίσκεται Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σημειώνοντας κατηγορηματικά ότι η χώρα του δεν θέλει να εμπλακεί στον πόλεμο στο Ιράν.

«Η Γερμανία δεν είναι μέρος αυτού του πολέμου (στο Ιράν) και δεν θέλουμε να γίνουμε μέρος του», ήταν τα λόγια του Φρίντριχ Μερτς.

Όταν ρωτήθηκε για τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε πως δεν υπάρχει λόγος να εξετασθεί το ενδεχόμενο να παρασχεθεί στρατιωτική προστασία σε θαλάσσιες οδούς.

Ο καγκελάριος δήλωσε ότι η Γερμανία πληροφορήθηκε μόλις σήμερα το πρωί για την αμερικανική απόφαση περί άρσης των πετρελαϊκών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία προσθέτοντας ότι θα ήθελε να μάθει τα κίνητρα για την απόφαση της Ουάσινγκτον.

Παράλληλα υποστήριξε ότι είναι λάθος να χαλαρώσουν για οποιονδήποτε λόγο οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι για 30 ημέρες οι χώρες θα μπορούν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα που είναι ήδη φορτωμένα σε πλοία.

Ο Μερτς πρόσθεσε πως η χρησιμοποίηση πετρελαϊκών αποθεμάτων θα βοηθήσει να ελεγχθούν «σε κάποιο βαθμό» οι τιμές.

Στο ίδιο πνεύμα και η πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε λέγοντας ότι οι ενεργειακές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας δεν πρέπει να χαλαρώσουν.

Στο Βερολίνο, η Γερμανίδα υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε επέκρινε επίσης σήμερα τη χαλάρωση των αμερικανικών πετρελαϊκών κυρώσεων έναντι της Μόσχας.

«Φοβάμαι μήπως συνεχίσουμε να γεμίζουμε το πολεμικό ταμείο του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν», δήλωσε η υπουργός στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο, προσθέτοντας ότι υπάρχει «πολύ ισχυρή πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες» για να καταβληθούν προσπάθειες να ελεγχθούν οι τιμές της ενέργειας.