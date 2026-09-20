Φρίντριχ Μερτς: Καταστροφικό αποτέλεσμα στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, αναλαμβάνω την ευθύνη – Παραμένει καγκελάριος και πρόεδρος του CDU

«Καταστροφικό» χαρακτήρισε ο Φρίντριχ Μερτς το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, όπου η CDU κατέγραψε ιστορικά χαμηλή επίδοση, αναλαμβάνοντας παράλληλα την ευθύνη και δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει τόσο ως αρχηγός του κόμματος όσο και ως καγκελάριος στη Γερμανία.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα στα δύο κρατίδια, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σημείωσε ότι η εικόνα είναι «πολύ διαφορετική» από περιοχή σε περιοχή στη Γερμανία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η επίδοση της CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

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«Το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία δεν μπορεί να ωραιοποιηθεί. Είναι μια καταστροφή» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μερτς αναγνώρισε επίσης ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς υποχωρεί, υποστηρίζοντας ότι το γερμανικό κράτος έχει γίνει «υπερβολικά περίπλοκο». Όπως τόνισε, η Γερμανία δεν μπορεί να επιστρέψει στις «παλιές καλές εποχές», αλλά χρειάζεται μια νέα πορεία.

«Η Γερμανία πρέπει να γίνει μια χώρα νέων ξεκινημάτων. Χρειαζόμαστε αλλαγή», υπογράμμισε, αναγνωρίζοντας ότι η διαδικασία αυτή συνεπάγεται προκλήσεις και νέες αβεβαιότητες.

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Ο καγκελάριος δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την προώθηση των αλλαγών, τονίζοντας πως απαιτούνται «αποφασιστικότητα, σταθερότητα και υπομονή».

Germany's Chancellor Merz:



We cannot talk up the result in Mecklenburg-Vorpommern; it is a disaster.



The CDU has fought, but it is at the end been crushed by the polarization between the SPD and the AfD. pic.twitter.com/R4Q9AyCK9z — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

«Είμαι έτοιμος να το κάνω ως αρχηγός του κόμματος και ως καγκελάριος», κατέληξε.

Προηγουμένως, σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, ο Φρίντριχ Μερτς είχε εξασφαλίσει τη στήριξη της ηγεσίας του κόμματός του. Ο ίδιος είχε συγκαλέσει για απόψε την εκτελεστική επιτροπή του CDU, προκειμένου να ξεκαθαρίσει άμεσα το τοπίο σχετικά με το εάν κινδυνεύει η θέση του μετά τα τελευταία δυσμενή αποτελέσματα.

«Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι μια θεραπεία ενάντια στο αυταρχικό δηλητήριο. Αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη. Εγώ αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη, γιατί θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά», δήλωσε.

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συνέδεσε το εκλογικό αποτέλεσμα με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γερμανία, αλλά και με τις αυξανόμενες κοινωνικές και πολιτικές διαιρέσεις.

Όπως τόνισε, η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα δεν μπορεί να είναι «μια επιστροφή στις παλιές καλές εποχές», αλλά η προετοιμασία της Γερμανίας για το μέλλον.

«Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να προχωρήσουν. Η Γερμανία είναι ικανή για μεταρρυθμίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας σε δημοσιογράφους.Ο Μερτς υπογράμμισε ότι το γερμανικό κράτος έχει γίνει «υπερβολικά περίπλοκο», ενώ η οικονομία βρίσκεται, όπως είπε, στο επίκεντρο ενός βαθύτατου μετασχηματισμού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην όξυνση του κοινωνικού και πολιτικού κλίματος, σημειώνοντας ότι ο τόνος στις μεταξύ των πολιτών σχέσεις έχει γίνει «πιο σκληρός και λιγότερο συμφιλιωτικός».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υποχώρηση της εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς, υποστηρίζοντας ότι αυτή «υπονομεύεται ενεργά από ριζοσπαστικά κόμματα, τόσο της Αριστεράς όσο και της Δεξιάς».

Ο Γερμανός καγκελάριος υποστήριξε ακόμη ότι η Γερμανία και η Ευρώπη πρέπει να επανεξετάσουν εκ βάθρων ζητήματα όπως η ελευθερία, η ασφάλεια στην καθημερινότητα και η ειρήνη, αλλά και να αξιολογήσουν τις δικές τους δυνάμεις και αδυναμίες, απέναντι σε, όπως είπε, «πολύ συγκεκριμένες απειλές».

Για την ήττα του κόμματός του από την Αριστερά στο Βερολίνο, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι ο υποψήφιος του CDU Στέφαν Έβερς οδήγησε το κόμμα σε ένα «αξιοπρεπές» αποτέλεσμα, αλλά ανέλαβε τα ηνία της προσπάθειας σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.

Ο κ. Έβερς τέθηκε επικεφαλής υποψήφιος του CDU μετά την παραίτηση του απερχόμενου δημάρχου Κάι Βέγκνερ από τη διεκδίκηση της επανεκλογής του τον περασμένο Αύγουστο.