Κόσμος

Κρουπάλα: Ξεκάθαρη εντολή να κυβερνήσει τη Γερμανία η AfD – Ελπίζω να παραιτηθεί ο Μερτς

Μία ενδεχόμενη παραίτηση του καγκελάριου Μερτς θα αποτελούσε «ανακούφιση για τη Γερμανία», υπογράμμισε ο Κρουπάλα
Πανευτυχής ο συναρχηγός του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), tino Chrupalla Translated with DeepL.com (free version)
Πανευτυχής ο συναρχηγός του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), tino Chrupalla / REUTERS / Lisi Niesner Translated with DeepL.com (free version)
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Δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του ο Τίνο Κρουπάλα για το αποτέλεσμα της AfD στις εκλογές για το κρατιδιακό κοινοβούλιο του Μεκλεμβούργου – Δυτικής Πομερανίας στη Γερμανία την Κυριακή (20.09.2026). Σύμφωνα με τον συν-ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος, οι ψηφοφόροι έδωσαν στην AfD «ξεκάθαρα την εντολή να κυβερνήσει» και ότι αυτό θα αποτελούσε ανακούφιση για τη χώρα.

Ο συναρχηγός της AfD, Τίνο Κρουπάλα, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το αποτέλεσμα της κάλπης στο Μεκλεμβούργο – Δυτική Πομερανία είναι «εντυπωσιακό».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ψηφοφόροι έδωσαν στην AfD «ξεκάθαρα την εντολή να κυβερνήσει».

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να παραιτηθεί ο ομοσπονδιακός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά τις απώλειες που υπέστη το κόμμα του (σ.σ. CDU) στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο – Δυτική Πομερανία.

Μία τέτοια εξέλιξη, είπε, θα αποτελούσε «ανακούφιση για τη Γερμανία».

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