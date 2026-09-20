Δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του ο Τίνο Κρουπάλα για το αποτέλεσμα της AfD στις εκλογές για το κρατιδιακό κοινοβούλιο του Μεκλεμβούργου – Δυτικής Πομερανίας στη Γερμανία την Κυριακή (20.09.2026). Σύμφωνα με τον συν-ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος, οι ψηφοφόροι έδωσαν στην AfD «ξεκάθαρα την εντολή να κυβερνήσει» και ότι αυτό θα αποτελούσε ανακούφιση για τη χώρα.

Ο συναρχηγός της AfD, Τίνο Κρουπάλα, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το αποτέλεσμα της κάλπης στο Μεκλεμβούργο – Δυτική Πομερανία είναι «εντυπωσιακό».

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Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ψηφοφόροι έδωσαν στην AfD «ξεκάθαρα την εντολή να κυβερνήσει».

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Unvorstellbare Summen, damit Selenskyj auf einer weiteren goldenen Toilette sitzen kann.“



Der Vorsitzende der AfD, Tino Chrupalla, kritisierte während seiner Rede auf einer Wahlveranstaltung der Partei in Neubrandenburg scharf die milliardenschwere Hilfe für die… pic.twitter.com/Cemo8x8qaU — Lion Leonidas (@LionLeonidas3) September 20, 2026

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να παραιτηθεί ο ομοσπονδιακός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά τις απώλειες που υπέστη το κόμμα του (σ.σ. CDU) στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο – Δυτική Πομερανία.

Μία τέτοια εξέλιξη, είπε, θα αποτελούσε «ανακούφιση για τη Γερμανία».