Φρουροί της Επανάστασης: «Βομβαρδίσαμε στο βόρειο Ιράν δυνάμεις που συνδέονται με ΗΠΑ και Ισραήλ»

Μπορεί η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ να βρίσκεται σε ισχύ, ωστόσο φαίνεται ότι οι Φρουροί της Επανάστασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν δίστασαν να πραγματοποιήσουν καταστροφικούς βομβαρδισμούς σε «εχθρικούς» στόχους, όπως τους χαρακτήρισαν.

Ειδικότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα (18.05.2026) ότι έπληξαν ομάδες «που ενεργούν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ» στο δυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.

«Αυτές οι ομάδες που είχαν βάσεις στο βόρειο Ιράκ βομβαρδίστηκαν στην πόλη Μπάνεχ της επαρχίας Κουρδιστάν καθώς προσπαθούσαν να εισάγουν λαθραία ένα μεγάλο φορτίο αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών», τόνισαν οι Φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Iran’s IRGC claims it intercepted “a large shipment of brand-new American weapons and ammunition” allegedly being moved into Iran by Iranian Kurdish armed groups based in the Kurdistan Region.



The IRGC statement claimed, per Tasnim website, the shipment was seized in the Baneh… pic.twitter.com/xFk52sSj5x — Kurdistan Watch (@KurdistanWatch) May 18, 2026

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τα όσα υποστήριξαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ισχυριστεί τον Απρίλιο ότι οι ΗΠΑ προσπάθησαν να εξοπλίσουν Ιρανούς διαδηλωτές νωρίτερα το τρέχον έτος, αλλά τα όπλα έπεσαν σε μεγάλο βαθμό στα χέρια των Κούρδων του Ιράν.

Πηγή: OnAlert.gr