Λιθουανία: Συντριβή «αδέσποτου» drone που φαίνεται ότι προήλθε από την Ουκρανία – Εντοπίστηκαν και εκρηκτικά

Ουκρανικό drone τύπου μεγάλης εμβέλειας τύπου FP-1 / REUTERS / Valentyn Ogirenko
Συναγερμός σήμανε χθες (17.05.2026) στη Λιθουανία, καθώς ένα drone, που φαίνεται να προήλθε από την Ουκρανία, συνετρίβη στη χώρα, χωρίς όμως να γίνει αντιληπτό από τις αρχές, δήλωσε ο Βιλμάντας Βιτκάουσκας, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων.

Το drone βρέθηκε να έχει συντριβεί στο χωριό Σαμάνε, σύμφωνα με το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας, το οποίο απέχει 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λετονία και 55 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, ενώ η Ουκρανία δεν έχει ακόμη σχολιάσει το θέμα.

Μάλιστα, εκρηκτικά εντοπίσθηκαν σήμερα (18.05.2026) κοντά στα συντρίμμια του drone, τα οποία θα καταστραφούν με ελεγχόμενη έκρηξη, καθώς τα υλικά είναι υπερβολικά επικίνδυνα για να μεταφερθούν, σύμφωνα με την αστυνομία της Λιθουανίας. 

Ξεχωριστά, ο λετονικός στρατός ανέφερε ότι σήμανε συναγερμός για μη επανδρωμένο αεροσκάφος το πρωί της Κυριακής κατά μήκος των συνόρων του με τη Ρωσία. Ένα drone εισήλθε στη Λετονία για σύντομο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του συναγερμού, ανέφερε ο στρατός.

Νατοϊκά μαχητικά αεροσκάφη που εκτελούσαν αποστολή της «Αεροπορικής Αστυνομίας της Βαλτικής» κλήθηκαν την Κυριακή (17.05.2026) να αναχαιτίσουν ένα «πιθανώς μη επανδρωμένο αεροσκάφος» στη Λετονία και να αναζητήσουν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα (18.05.2026) ο λιθουανικός στρατός.

«Αδέσποτα» ουκρανικά drones στις χώρες της Βαλτικής

Από τον Μάρτιο, αρκετά «αδέσποτα» ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο Λετονίας, Λιθουανίας και Εσθονίας, κρατών – μελών του NATO, τα οποία συνορεύουν με τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Λευκορωσία.

Το Κίεβο επανειλημμένα δήλωνε ότι τα «αδέσποτα» μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν εκτοξευθεί με σκοπό να χτυπήσουν στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία, αλλά παρέκλιναν της πορείας τους λόγω ρωσικών παρεμβολών.

Ορισμένα από αυτά συνετρίβησαν και εξερράγησαν, μεταξύ των οποίων δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χτύπησαν και προκάλεσαν πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στη Λετονία στις 7 Μαΐου.

Η πρωθυπουργός της Λετονίας, Έβικα Σίλινα, απέπεμψε τον υπουργό Άμυνας της μετά το περιστατικό, γεγονός που οδήγησε στη συνέχεια στην πτώση της κυβέρνησής της στις 14 Μαΐο 2026..

Τα κράτη της Βαλτικής δήλωσαν τον περασμένο Απρίλιο ότι δεν έχουν επιτρέψει ποτέ τη χρήση του εδάφους και του εναέριου χώρου τους για επιθέσεις με drones εναντίον στόχων στη Ρωσία.

