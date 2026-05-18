Τραγωδία στις Μαλδίβες: Πυκνώνει το μυστήριο καθώς ο εκπαιδευτής βρέθηκε μακριά από τους άλλους 4 δύτες στο υποθαλάσσιο σπήλαιο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την τραγωδία με τους πέντε Ιταλούς δύτες που έχασαν τη ζωή τους σε υποθαλάσσιο σπήλαιο στις Μαλδίβες, καθώς ο εκπαιδευτής της ομάδας εντοπίστηκε σε διαφορετικό σημείο από τα υπόλοιπα θύματα.

Η τραγωδία σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη (14.05.2026), όταν οι πέντε δύτες επιχείρησαν να εξερευνήσουν υποθαλάσσιες σπηλιές, σε αυτό που θεωρείται το πιο πολύνεκρο δυστύχημα κατάδυσης στην ιστορία των Μαλδίβων.

Η σορός του εκπαιδευτή καταδύσεων, Τζιανλούκα Μπενεντέτι, ανασύρθηκε την Παρασκευή (15.05.2026) κοντά στην είσοδο της σπηλιάς Thinwana Kandu, γνωστής και ως «Σπηλιά του Καρχαρία», σε βάθος περίπου 60 μέτρων. Ωστόσο, οι υπόλοιποι τέσσερις δύτες εντοπίστηκαν μόλις σήμερα Δευτέρα (18.05.2026), όταν τρεις επίλεκτοι Φινλανδοί δύτες κατάφεραν να φτάσουν στο εσωτερικό της σπηλιάς. Οι σοροί τους βρέθηκαν στο τέλος ενός στενού τούνελ, βαθιά στον δεύτερο θάλαμο του σπηλαίου.

Το υποθαλάσσιο σπήλαιο αποτελείται από τρεις μεγάλους θαλάμους που συνδέονται με στενά περάσματα. Οι δύσκολες συνθήκες, η έλλειψη οξυγόνου και οι κίνδυνοι αποσυμπίεσης είχαν περιορίσει σημαντικά τις αρχικές έρευνες.

Η επιχείρηση διάσωσης σημαδεύτηκε από ακόμη μία τραγωδία, καθώς τη ζωή του έχασε επίσης ο δύτης διάσωσης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, λοχίας Μοχάμεντ Μαχουντί, ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό των θυμάτων το Σάββατο (16/5/2026), από τη νόσο αποσυμπίεσης ενώ συμμετείχε στις έρευνες για την ανάσυρση των θυμάτων.

Τα θύματα της τραγωδίας στις Μαλδίβες είναι οι Ιταλοί δύτες Μόνικα Μοντεφαλκόνε, 52 ετών, η κόρη της Τζόρτζια Σομμακάλ, 20 ετών, ο Μουριέλ Οντενίνο, 31 ετών, ο Τζιανλούκα Μπενεντέτι, 44 ετών και ο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, 31 ετών. Μία κοπέλα γλίτωσε καθώς την τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην βουτήξει στο νερό μαζί με την παρέα της.

Η ιταλική τουριστική εταιρεία που οργάνωσε την αποστολή αρνήθηκε ότι είχε εγκρίνει ή γνώριζε την επικίνδυνη κατάδυση σε τόσο μεγάλο βάθος. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της εταιρείας, οι δύτες ξεπέρασαν το επιτρεπόμενο όριο των 30 μέτρων χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές των Μαλδίβων.

Όπως ανέφερε, η αποστολή είχε σχεδιαστεί ως επιστημονική έρευνα για δειγματοληψία κοραλλιών σε ασφαλέστερα βάθη και όχι για εξερεύνηση βαθιών σπηλαίων.

Παρά το γεγονός ότι τα θύματα ήταν έμπειροι δύτες, οι αρχές εκτιμούν ότι χρησιμοποιούσαν συμβατικό εξοπλισμό αναψυχής και όχι εξειδικευμένο εξοπλισμό κατάλληλο για τεχνικές καταδύσεις σε σπήλαια μεγάλου βάθους.

Οι αρχές των Μαλδίβων έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ενώ παραμένει άγνωστο τι ακριβώς συνέβη μέσα στο υποθαλάσσιο σπήλαιο.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν αναπάντητα. Έχουν διατυπωθεί τουλάχιστον τέσσερα σενάρια για την τραγωδία: οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, ο πιθανός αποπροσανατολισμός ή παγίδευση μέσα στο σπήλαιο, η πιθανή επίδραση αζώτου ή τοξικότητας οξυγόνου, καθώς και η πιθανότητα έντονων ρευμάτων που θα μπορούσαν να έχουν παρασύρει τα θύματα σε βαθύτερα υποθαλάσσια τμήματα του σπηλαίου. Παρ’ όλα αυτά, καμία από αυτές τις εκδοχές δεν δίνει πλήρη απάντηση σε όλα τα ερωτήματα.

Αναζητούν την κάμερα GoPro

Ο σύζυγος της Μόνικα Μοντεφαλκόνε, Κάρλο Σομμακάλ, δήλωσε στην εφημερίδα La Repubblica πως η γυναίκα του ήταν εξαιρετικά έμπειρη δύτρια, έχοντας πραγματοποιήσει περίπου 5.000 καταδύσεις.

«Ήξερε πώς να αντιδρά ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, η σύζυγός του συνήθιζε να παίρνει μαζί της κάμερα GoPro στις καταδύσεις της – στοιχείο που ίσως αποδειχθεί καθοριστικό για τις συνθήκες της τραγωδίας.

«Δεν ξέρω αν είχε μαζί της την κάμερα εκείνη την ημέρα. Αν τη βρουν, ίσως καταλάβουμε τι συνέβη», είπε.