«Ξεσκεπάστηκε» παράνομο δίκτυο στη Γερμανία που έστελνε δυτική τεχνολογία στη Ρωσία

Οι αρχές στη Γερμανία αποκάλυψαν ένα οργανωμένο δίκτυο που βοηθούσε τη Ρωσία να αποκτά δυτική τεχνολογία παρά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες του Politico, μέσω αυτού του κυκλώματος έφταναν σημαντικά ηλεκτρονικά συστήματα και βιομηχανικός εξοπλισμός.

Το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε με τη βοήθεια εταιρειών σε διάφορες χώρες, όπως η Γερμανία, κράτη της Κεντρικής Ασίας και περιοχές του Καυκάσου. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερναν να μεταφέρουν προϊόντα «διπλής χρήσης», δηλαδή εξοπλισμό που μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο σε πολιτικές όσο και σε στρατιωτικές εφαρμογές, κυρίως από τη Ρωσία.

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης θεωρείται ο 39χρονος επιχειρηματίας Μίκιτα Σ., ο οποίος συνελήφθη στο Λίμπεκ της Γερμανίας κοντά στο ξενοδοχείο Radisson Blu Senator. Η σύλληψή του έγινε μετά από μακροχρόνια έρευνα των γερμανικών αρχών.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο ίδιος συντόνιζε τις μεταφορές και τις παραδόσεις του εξοπλισμού προς τη Ρωσία. Χάρη σε αυτό το δίκτυο, η ρωσική αμυντική βιομηχανία φέρεται να συνέχισε να προμηθεύεται δυτική τεχνολογία, ακόμη και για χρήση σε στρατιωτικά προγράμματα όπως τα πυρηνικά υποβρύχια.

Ο ρόλος της Global Trade

Η έρευνα διαπίστωσε ότι η εταιρεία Global Trade με έδρα το Λύμπεκ λειτουργούσε αρχικά ως τακτικός εμπορικός διαμεσολαβητής με τη Ρωσία. Ωστόσο, μετά την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η εταιρεία φέρεται να έγινε κόμβος προμηθειών για Ρώσους πελάτες.

Στα τέλη Μαρτίου 2022, ο Μίκιτα Σ. ανέλαβε την εταιρεία και, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, έγινε ο βασικός σύνδεσμος μεταξύ της γερμανικής εταιρείας και των Ρώσων συντονιστών, αναφέρει δημοσίευμα του Politico.

Γερμανοί ερευνητές πιστεύουν ότι το δίκτυο στην πραγματικότητα ελεγχόταν από τη ρωσική εταιρεία Kolovrat, γνωστή και ως Siderius. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη επιβάλει κυρώσεις στην εταιρεία για τις δραστηριότητές της στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάλληλοι της Kolovrat απέκτησαν πρόσβαση στους λογαριασμούς email της Global Trade και παρίσταντο ως Γερμανοί διευθυντές κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων με Ευρωπαίους προμηθευτές.

Το δίκτυο αγόρασε αισθητήρες, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, παλμογράφους, ρουλεμάν και άλλα αγαθά διπλής χρήσης. Ορισμένα από τα προϊόντα βρέθηκαν αργότερα σε οργανισμούς που συνδέονται με την αμυντική και πυρηνική βιομηχανία της Ρωσίας. Οι ερευνητές εντόπισαν συγκεκριμένα παραδόσεις εξοπλισμού στο Πανρωσικό Ινστιτούτο Επιστημονικής Έρευνας Αυτοματισμού (VNIIA), το οποίο συμμετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα της Ρωσίας.

Διαμετακόμιση μέσω Τουρκίας, Καζακστάν, Αρμενίας και Σερβίας

Για να παρακάμψει τις κυρώσεις, το δίκτυο χρησιμοποιούσε ένα πολύπλοκο σύστημα διαμετακόμισης μέσω τρίτων χωρών. Τα εμπορεύματα αποστέλλονταν πρώτα στην Τουρκία, το Καζακστάν, την Αρμενία ή τη Σερβία πριν προωθηθούν στη Ρωσία. Οι ερευνητές αναγνώρισαν την τουρκική εταιρεία MR Global ως μία από τις βασικές οντότητες διαμετακόμισης που αναφέρονται επίσημα ως παραλήπτες του φορτίου.

Στο σχέδιο συμμετείχαν επίσης οι γερμανικές εταιρείες-«βιρίνες» ER Industriebedarf GmbH και Amtech Solutions. Η ER Industriebedarf είχε επίσημα επικεφαλής τον Ρώσο πολίτη Yevgeny R., ενώ η Amtech Solutions ιδρύθηκε το 2025 από τον Daniel A. κατόπιν εντολής του Mίκιτα Σ.. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη των τελικών παραληπτών των εμπορευμάτων και για την προετοιμασία πλαστών εγγράφων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το δίκτυο πραγματοποίησε περίπου 16.000 αποστολές συνολικής αξίας που ξεπερνούσε τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών της Γερμανίας (BND), ορισμένα από τα αγαθά ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιηθεί σε στρατιωτικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού για συστήματα αφαλάτωσης νερού που χρησιμοποιούνται σε πυρηνικά υποβρύχια.

