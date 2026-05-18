Κούβα: Αιματοχυσία θα προκαλέσει οποιαδήποτε στρατιωτική δράση των ΗΠΑ εναντίον μας – Δεν είμαστε απειλή

Η Αβάνα κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι το αμφιλεγόμενο δημοσίευμα του Axios δημιουργεί πρόσχημα ώστε οι αμερικανικές δυνάμεις να επιτεθούν στην Κούβα
Κουβανοί στρατιώτες / REUTERS / Carlos Barria
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Κούβα το χθεσινό (17.05.2026) δημοσίευμα του ιστοτόπου Axios περί σχεδίου της Αβάνας να επιτεθεί στην στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στον Κόλπο Γουαντάναμο με πάνω από 300 drones που απέκτησε πρόσφατα.

Η Κούβα απάντησε στο δημοσίευμα, με τον πρόεδρο της χώρας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ να προειδοποιεί σήμερα (18.05.2026) ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά της Κούβας θα οδηγήσει σε «αιματοχυσία» με ανυπολόγιστες συνέπειες για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα.

«Η Κούβα δεν συνιστά απειλή», δήλωσε ο Ντίας-Κανέλ σε ανάρτηση στο X.

Σε δική του ανάρτηση ο υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες, τόνισε ότι η Κούβα, «όπως κάθε χώρα στον κόσμο», έχει το δικαίωμα στη νόμιμη αυτοάμυνα έναντι εξωτερικής επιθετικότητας βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου.

 

Πρόσθεσε ότι όσοι επιδιώκουν να επιτεθούν στην Κούβα χρησιμοποιούν ψευδείς προφάσεις για να δικαιολογήσουν μια επίθεση. Σύμφωνα με το Axios, η Αβάνα καταρτίζει σχέδια να επιτεθεί, πέρα από τη βάση στο Γουαντάναμο, σε πολεμικά πλοία των ΗΠΑ και στη νήσο Κι Γουέστ, στη Φλόριντα.

Το δημοσίευμα, που επικαλείται απόρρητα έγγραφα για τα οποία ο Axios λέει πως ενημερώθηκε από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, δείχνει τον βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ βλέπει την Αβάνα ως απειλή, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και την παρουσία ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάνα.

Το δημοσίευμα έχει φόντο την κλιμάκωση των διμερών εντάσεων· αξιωματούχοι στην Αβάνα κατηγορούν την Ουάσιγκτον πως προετοιμάζει το πολιτικό έδαφος για επίθεση εναντίον της νήσου.

Η ένταση στη σχέση των δυο χωρών με κυβερνήσεις ιδεολογικά αντίπαλες δεν σταματά να οξύνεται εδώ και μήνες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σε εκτελεστικό διάταγμά του στην αρχή της χρονιάς τη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ». Απείλησε επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα να «πάρει» την Κούβα, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα στείλει αεροπλανοφόρα.

