Επεισόδια στην Αλβανία: Το «δεν ήξερα» του Έντι Ράμα, ο ρόλος του Τζάρεντ Κούσνερ και η αντίδραση της Αθήνας

Στα «χέρια» των «Αδιάφθορων» της Αλβανίας, βρίσκεται πλέον το τουριστικό σχέδιο για την προστατευόμενη περιοχή στη Σβέρνιτσα που συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ και σύζυγο της η Ιβάνκα Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Μετά τα σοβαρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν και στα οποία τραυματίστηκε και Έλληνας ομογενής, οι αντιδράσεις φουντώσουν για το κατά πόσο είναι νόμιμο να αλλοιωθεί ο «χαρακτήρας» της περιοχής.

Οι έρευνες σχετικά με τις υπόθεση είναι ακόμη σε εξέλιξη, με τις αρχές της Αλβανίας να βάζουν στο επίκεντρο τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την αλλαγή του καθεστώτος στο σημείο ώστε από προστατευόμενη περιοχή να μετατραπεί σε τουριστικό θέρετρο. Μετά τα επεισόδια στα οποία τραυματίστηκαν δεκάδες διαδηλωτές, μεταξύ αυτών και ο Έλληνας ομογενής, οι «Αδιάφθοροι» έκαναν εφόδους σε γραφεία και σπίτια συλλέγοντας πληροφορίες για το τουριστικό σχέδιο.

Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση της Αλβανίας αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα τη μελέτη για το τουριστικό σχέδιο.

Στο παρελθόν, η Κομισιόν έχει λάβει αρκετά μέτρα για την περιβαλλοντική «συμπεριφορά» της Αλβανίας, κηρύσσοντας ως περιοχές Natura διάφορα σημείαπου η κυβέρνηση σχεδίαζε να τα εκμεταλλευτεί τουριστικά.

Update: Protests escalated in the Zvernec area.



According to protesters, private security personnel “kidnapped” a protester and used pepper spray against protesters and Albanian police.



The protest was attended by the leader of Albania’s left-wing Bashke party. https://t.co/akrM39ghpK pic.twitter.com/kwJZ3hrthw — kos_data (@kos_data) May 30, 2026

Ράμα: «Δεν γνώριζα πως υπάρχει εκεί ελληνική μειονότητα»

Λίγο μετά τα επεισόδια, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, σχολίασε πως δεν γνώριζε ότι στην περιοχή υπάρχει πληθυσμός Ελλήνων ομογενών.

Τόνισε δε πως άκουσε για πρώτη φορά σχετικές αναφορές αφού είχαν γίνει τα επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και των σεκιούριτι.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας άσκησε και κριτική για την ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο εξέφραζε την ανησυχία του μετά τον τραυματισμό του Έλληνα ομογενούς.

Ανέφερε μάλιστα πως τέτοιες προσεγγίσεις δεν συμβάλλουν στη βελτίωση των ελληνοαλβανικών σχέσεων.

Σχετικά με την έκταση που περιφράχτηκε με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν τα επεισόδια, ο Έντι Ράμα ανέφερε πως όλα τα βήματα που ακολουθήθηκαν ήταν νόμιμα και στη βάση των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων.

Διευκρίνισε ότι πρόκειται για άδεια ανάπτυξης και όχι για οικοδομική άδεια, τονίζοντας ότι κάθε ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να περιφράσσει την περιουσία του.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το αρχικό σχέδιο αξιοποίησης της περιοχής έχει ήδη ακυρωθεί και κατεδαφιστεί από τις αρμόδιες αρχές, καθώς η κυβέρνηση εξετάζει διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης για το συγκεκριμένο σημείο.

Η αντίδραση της Αθήνας και ο ρόλος του Τζάρεντ Κούσνερ

Μέχρι στιγμής, έχει ασκηθεί δίωξη σε 2 ακόμα υπαλλήλους της ιδιωτικής εταιρείας σεκιούριτι που ενεπλάκησαν στα επεισόδια ενώ ο αστυνομικός διευθυντής Αυλώνα έχει τεθεί σε αργία.

Πειθαρχική έρευνα για τη στάση της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη, με τους διαδηλωτές να καταγγέλλουν πως οι αστυνομικοί δεν παρεμπόδισαν τους υπαλλήλους που χτυπούσαν και έσερναν τους πολίτες.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας διαμαρτύρεται για τα επεισόδια, ζητώντας διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών. Ταυτόχρονα υπενθύμισε πως η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αποτελεί προϋπόθεση για την ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας.

Οι ελληνική μειονότητα και οι Αλβανοί πολίτες αντιδρούν με την απόφαση για την τουριστική εκμετάλλευση της περιοχής, καταγγέλλοντας πως καταστρέφεται το τουριστικό περιβάλλον με τα σχέδια για την ανέγερση του οικιστικού συγκροτήματος.

Η ανάπτυξη του έργου φέρεται να είναι ανατεθειμένη σε εταιρεία η οποία σχετίζεται με διεθνείς επενδυτικές δομές στις οποίες εμπλέκονται ο σύζυγος της Ιβάνκα Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.