FT: Οι ΗΠΑ ζητούν από την Ουκρανία το Ντονμπάς ως αντάλλαγμα για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Στο Ντονμπάς φαίνεται πως «παίζεται» το μέλλον της Ουκρανίας σύμφωνα με δημοσίευμα των FT που αναφέρουν πως οι ΗΠΑ έχουν θέσει ως όρο για τις εγγυήσεις ασφαλείας, την παραχώρηση των ανατολικών ουκρανικών περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το μέσο που επικαλείται 8 πηγές, οι ΗΠΑ έχουν ενημερώσει την Ουκρανία για την προϋπόθεση που θέτουν στις εγγυήσεις ασφαλείας τις οποίες το Κίεβο ζητά από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με την Ρωσία.

Ακόμη η Ουάσιγκτον ανέφερε πως θα μπορούσε να διαθέσει στο Κίεβο περισσότερο στρατιωτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, αν η ουκρανική πλευρά συμφωνήσει να αποσύρει τα στρατεύματά της από τους τομείς ουκρανικών ανατολικών περιφερειών που ελέγχει, κατά το δημοσίευμα.

Υπό τον έλεγχο της Ρωσίας 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κυρίευσαν 17 κοινότητες κι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους 500 και πλέον τετραγωνικά χιλιόμετρα στις επιχειρήσεις τους στο ουκρανικό έδαφος μέχρι στιγμής τον Ιανουάριο, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ.

Ο κ. Γκεράσιμοφ έκανε το σχόλιο αυτό κατά τη διάρκεια επιθεώρησης στοιχείων του «δυτικού» σχηματισμού των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, που διεξάγει τον πόλεμο—την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» κατά την ορολογία του Κρεμλίνου—στην Ουκρανία τα τελευταία σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύει άμεσα την ακρίβεια των ανακοινώσεων καμιάς από τις εμπόλεμες πλευρές.