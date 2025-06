Φυλακές Εβίν του Ιράν: Η σιωπηλή κόλαση της Τεχεράνης όπου «θάβονται» ζωντανοί οι αντιφρονούντες

Στο στόχαστρο του Ισραήλ μπήκαν τη Δευτέρα (23.06.2025) σύμβολα του ιρανικού καθεστώτος, ανάμεσά τους και η διαβόητες φυλακές Εβίν στην Τεχεράνη, ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα του καθεστώτος του Ιράν.

Σε βίντεο που ανήρτησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ, στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) διακρίνεται μια έκρηξη σε κτίριο με πινακίδα που το προσδιορίζει ως είσοδο των φυλακών Εβίν, στα βόρεια της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το δίκτυο Iran International, το χτύπημα έπληξε την πύλη εισόδου των φυλακών, προφανώς με σκοπό να επιτραπεί η απόδραση των κρατουμένων. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί κρατουμένων.

Την επίθεση κατήγγειλε η Νοεμί Κόλερ, αδελφή της Γαλλίδας κρατούμενης Σεσίλ Κόλερ, που κρατείται στις φυλακές Εβίν. «Η ισραηλινή επίθεση στις φυλακές Εβίν στην Τεχεράνη είναι εντελώς ανεύθυνη και θέτει τα αγαπημένα μας πρόσωπα σε θανάσιμο κίνδυνο», δήλωσε στο AFP.

«Δεν έχουμε νέα, δεν ξέρουμε αν είναι ακόμα ζωντανοί, έχουμε πανικοβληθεί», συνέχισε, καλώντας τις γαλλικές αρχές να «καταδικάσουν αυτά τα εξαιρετικά επικίνδυνα πλήγματα» και να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των Γάλλων κρατουμένων.

Good news: If Israel is serious about helping the people of Iran free themselves from their evil theocratic regime, nothing could be more significant or symbolic than blowing open the gates of the notorious Evin Prison. It looks like Israel also cut power to the Evin district,… pic.twitter.com/5RHwNTtzeQ