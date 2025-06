Το Ισραήλ χτύπησε το αρχηγείο της πολιτοφυλακής Basij στην Τεχεράνη, τις φυλακές Εvin και δρόμους γύρω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό

Το αρχηγείο της διαβόητης πολιτοφυλακής Μπασίτζ (Basij) και άλλες εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης στην Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι χτύπησε το Ισραήλ το μεσημέρι της Δευτέρας (23.6.25) και ενώ συνεχίζεται για 11η ημέρα ο πόλεμος με το Ιράν.

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, στο στόχαστρο των νέων ισραηλινών βομβαρδισμών τέθηκε το αρχηγείο της πολιτοφυλακής Basij.

«Οι IDF πλήττουν αυτή τη στιγμή με πρωτοφανή δύναμη στόχους του καθεστώτος και κυβερνητικά όργανα καταστολής στην καρδιά της Τεχεράνης, όπως το αρχηγείο των Basij, τη φυλακή Evin για πολιτικούς κρατούμενους και αντιπάλους του καθεστώτος, το ρολόι “Καταστροφή του Ισραήλ” στην πλατεία Παλαιστίνης, το αρχηγείο εσωτερικής ασφάλειας των Φρουρών της Επανάστασης και άλλους στόχους του καθεστώτος», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ.

Το ρολόι «Καταστροφή του Ισραήλ» υπάρχει στην ιρανική πρωτεύουσα από το 2017 και καταγράφει την αντίστροφη μέτρηση μέχρι τον αφανισμό του Ισραήλ το 2040.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι χτυπήθηκαν, για μια ακόμα φορά, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό, ενώ υπήρξε ισραηλινό πλήγμα κοντά στο κτίριο της Ερυθράς Ημισελήνου στο Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ισραηλινή πλευρά, χτυπήθηκε ο δρόμος που οδηγεί στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό, οι οποίες, ως γνωστόν, βομβαρδίστηκαν και από τα αμερικανικά αεροσκάφη τη νύχτα του Σαββάτου στο πλαίσιο της επιχείρησης «Midnight Hammer».

Σύμφωνα με την αντιπολιτευόμενη στο καθεστώς της Τεχεράνης ιρανική ιστοσελίδα «Iran International» από τη νέα ισραηλινή επίθεση χτυπήθηκε και η φυλακή Evin, όπου κρατούνται πολιτικοί κρατούμενοι, δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ακτιβιστές και άλλοι που έχουν διωχθεί από τις αρχές του Ιράν.

Σύννεφα πυκνού καπνού υψώθηκαν σε πολλά σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας.

Οι νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έγιναν λίγη ώρα αφότου το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του οποίου χτυπήθηκε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη Ασντόντ.

Αντιδράσεις για την ισραηλινή επίθεση

Το ισραηλινό πλήγμα στην διαβόητη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης είναι «τελείως ανεύθυνο» και «θέτει σε κίνδυνο θανάτου τους δικούς μας», δήλωσε στο AFP η Νοεμί Κολέρ, αδελφή της Σεσίλ Κολέρ που βρίσκεται εκεί φυλακισμένη εδώ και τρία χρόνια μαζί με τον σύντροφό της Ζακ Παρί.

Κατηγορούνται από τις ιρανικές αρχές για «κατασκοπεία» και θεωρούνται «όμηροι του ιρανικού κράτους» από τις γαλλικές αρχές.

«Δεν έχουμε κανένα νέο, δεν ξέρουμε αν είναι ακόμη ζωντανοί, είμαστε πανικόβλητοι», δήλωσε η Νοεμί Κολέρ καλώντας τις γαλλικές αρχές «να καταδικάσουν τα εξαιρετικά επικίνδυνα αυτά πλήγματα» και να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των γάλλων κρατουμένων.

Η ιρανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε ότι η φυλακή Εβίν επλήγη από ισραηλινές επιδρομές κατά τις οποίες προκλήθηκαν ζημιές σε ορισμένα τμήματα της φυλακής. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι έπληξε την φυλακή της Τεχεράνης όπου κρατούνται αντιφρονούντες και αντικαθεστωτικοί

«Είναι πραγματικά το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί. Αυτό το χτύπημα είναι τελείως ανεύθυνο. Η Σεσίλ και ο Ζακ και όλοι οι κρατούμενοι διατρέχουν κίνδυνο θανάτου, επανέλαβε η Νοεμί Κολέρ λέγοντας ότι ανησυχεί για το «χάος», τις «ταραχές» που μία τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει στην φυλακή.

Η δικηγόρος της οικογένειας Κολέρ κατήγγειλε μία «παράνομη επίθεση».

«Ο κίνδυνος εξέγερσης, γενικευμένης σύγχυσης και αντιποίνων εκ μέρους των δυνάμεων ασφαλείας κατά των εξεγερμένων κρατουμένων δημιουργεί φόβους για αιματοχυσία. Παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και από τις δύο πλευρές», είπε η Νοεμί Κολέρ.

Η ιστοσελίδα Mizan Online έγραψε ότι τα κτίρια της Εβίν παραμένουν «υπό έλεγχο» μετά την ισραηλινή επίθεση.