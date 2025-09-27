Γαλλία: 2 γυναίκες έχασαν την ζωή τους προσπαθώντας να διασχίσουν την Μάγχη

Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια δύο γυναικών να διασχίσουν τη Μάγχη μαζί με άλλους μετανάστες κοντά στη Μπουλόν-σιρ-Μερ στη βόρεια Γαλλία, αφού αυτές δεν τα κατάφεραν και έχασαν την ζωή τους το βράδυ της Παρασκευής (26/9/2025).

Όπως πληροφορήθηκε από τις αρχές το Γαλλικό Πρακτορείο, η τραγωδία συνέβη στα ανοικτά των ακτών της Νεσατέλ-Αρντελό ενώ περίπου 100 μετανάστες προσπαθούσαν να διασχίσουν τη Μάγχη με αυτοσχέδιο σκάφος για να φτάσουν από την Γαλλία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η γαλλική εφημερίδα La Voix Du Nord ανέφερε ότι οι δύο που έχασαν τη ζωή τους ήταν γυναίκες.

Άλλα άτομα που συμμετείχαν στην απόπειρα, συνολικά 60, διασώθηκαν και «αυτή τη στιγμή φροντίζονται από την πολιτική προστασία», σύμφωνα με την επίσημη εκπρόσωπο Isabelle Fradin-Thirode.

Ένα ζευγάρι και το παιδί τους, που υπέφεραν από υποθερμία, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο στη Μπουλόν, πρόσθεσε.

Το περιστατικό αυτό ανεβάζει σε τουλάχιστον 25 τον αριθμό των θανάτων σε αυτές τις απόπειρες για παράνομη διέλευση μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου από την αρχή του έτους, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία.