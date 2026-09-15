Ουμάρ Κρεμλιόφ: Από τους «Night Wolves» στην πυγμαχία, ο Ρώσος που χρηματοδότησε τη γαμήλια δεξίωση του Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες

Σάλος για το γαμήλιο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με ρωσικό χρήμα. Ο Ρώσος ολιγάρχης Ουμάρ Κρεμλιόφ, ο οποίος διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κάλυψε μέρος της γαμήλιας δεξίωσης στις Μπαχάμες του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με την Μπετίνα Άντερσον.

Ο 48χρονος πρωτότοκος γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, παντρεύτηκε την 39χρονη Μπετίνα Άντερσον σε μια τελετή με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάιο σε ένα πολυτελές ιδιωτικό νησί στις Μπαχάμες. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο Little Pipe Cay, ένα νησί γεμάτο φοίνικες στο οποίο γυρίστηκαν οι ταινίες «Οι Πειρατές της Καραϊβικής» και «Casino Royale». Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο Ρώσος ολιγάρχης Ουμάρ Κρεμλιόφ. Λίγο πριν παραστεί στον γάμο, ο Κρεμλιόφ συνόδευσε τον Πούτιν σε επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα.

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Ο 43χρονος κατέβαλε 100.000 δολάρια για να νοικιάσει ένα κοντινό νησί για τη δεξίωση και επιπλέον 70.000 δολάρια για πυροτεχνήματα, σύμφωνα με έρευνα της ProPublica. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πληρωμές που πραγματοποίησε για τον γάμο έγιναν μέσω οντότητας συνδεδεμένης με την Διεθνή Ομοσπονδία Πυγμαχίας, της οποίας είναι επικεφαλής.

Η Ομοσπονδία εδρεύει στο Ντουμπάι και χρηματοδοτείται από την Gazprom, τη ρωσική κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στο παρελθόν διοργάνωνε τους αγώνες πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ωστόσο, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με κατηγορίες για χειραγώγηση αγώνων και διαφθορά.

Πέρα από τον Κρεμλιόφ, στη γαμήλια δεξίωση παρευρέθηκαν και άλλοι Ρώσοι, όπως ο Αλεξάντερ Λαγκούτιν, ο οποίος έχει κατέχει υψηλόβαθμές θέσεις σε ρωσική εταιρεία του αμυντικού κλάδου και σε κρατικά ελεγχόμενη εταιρεία ενέργεια, και η Έλενα Σόμπολ, συνεργάτιδα του Κρεμλιόφ στον τομέα της επικοινωνίας.

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Το ζευγάρι επιβεβαίωσε, σε δήλωσή του τη Δευτέρα (14.09.2026) που αναρτήθηκε στο Instagram, ότι ο Ουμάρ Κρεμλιόφ κάλυψε τα έξοδα για δύο βραδιές εκδηλώσεων μετά τον γάμο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε απομονωμένα νησιά των Μπαχαμών.

«Ήταν ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο από έναν φίλο, και κάτι για το οποίο ήμασταν και παραμένουμε απίστευτα ευγνώμονες», ανέφεραν στη δήλωση, η οποία συνοδευόταν από φωτογραφίες που έδειχναν τα παιδιά του Ντόναλντ Τραμπ και τους φίλους τους να γιορτάζουν μετά τον γάμο.

Στη δήλωσή τους, το ζευγάρι ανέφερε ότι ο γάμος έγινε σε μια μικρή τελετή με παρόντες μόνο τα μέλη της οικογένειάς τους και στη συνέχεια γιόρτασε το γεγονός με μεγαλύτερη παρέα. Ανέφερε επίσης ότι το ταξίδι που ακολούθησε, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον Κρεμλιόφ, είχε προγραμματιστεί από πριν και αρχικά δεν προοριζόταν για γαμήλιους εορτασμούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ως ιδιώτης και όχι ως μέλος της αμερικανικής κυβέρνησης, δεν παραβιάζει τον νόμο αποδεχόμενος δώρα από ξένο υπήκοο.

Ποιος είναι ο Ουμάρ Κρεμλιόφ

Ο Ουμάρ Κρεμλιόφ είναι σε καθεστώς κυρώσεις από την Ουκρανία λόγω των δεσμών του με τον Πούτιν. Η Ουκρανία τον κατηγορεί ότι λειτουργεί ως δίαυλος ρωσικής επιρροής. Ο Κρεμλιόφ συνδέεται επίσης με την οργάνωση «Healthy Fatherland», η οποία έχει υποστεί κυρώσεις από την Ουκρανία για τον ρόλο της στις μαζικές απαγωγές παιδιών από την Ουκρανία από κατεχόμενες περιοχές στη Ρωσία.

Με καταγωγή από το Τατζικιστάν, ήταν γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με το όνομα Ομάρ Λουτφουλόγιεφ.

Ήταν μέλος των «Night Wolves», μιας διαβόητης ρωσικής ομάδας μοτοσικλετιστών που πρόσκειται στον Πούτιν, σύμφωνα με τον ρωσικό ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας Proekt.

Αφού άλλαξε το όνομά του, συγκέντρωσε πλούτο και απέκτησε επιρροή σε μια εποχή που ο Πούτιν εδραίωνε τον έλεγχό του στην εξουσία, ενώ το 2020 διορίστηκε επικεφαλής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Τότε προχώρησε προκάλεσε αντιδράσεις αλλάζοντας την ονομασία και το λογότυπό της, καθώς και ξεκινώντας συνεργασία με την Gazprom, η οποία κατέστησε τον κρατικό κολοσσό φυσικού αερίου τον μεγαλύτερο χορηγό του οργανισμού.

Με το προσωνύμιο «Χαν του Σερπούχοφ» – λόγω του οικονομικού ελέγχου που ασκεί σε ένα προάστιο της Μόσχας, γνωστό για τους δεσμούς του με το οργανωμένο έγκλημα – ο Κρεμλιόφ έχει αποκτήσει τεράστια περιουσία μέσω των δραστηριοτήτων του στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.

Σε μία από τις εταιρείες του Κρεμλιόφ ανατέθηκε η άδεια για το εθνικό λαχείο της Ρωσίας, ενώ ο ίδιος αποτελεί κυρίαρχη μορφή στον χώρο του αθλητικού στοιχήματος.

Ο Κρεμλιόφ, στον οποίο ο Πούτιν απένειμε το «Παράσημο της Φιλίας» λίγο πριν παραστεί στον γάμο του Τραμπ Τζούνιορ, εξαγόρασε τη Rolf, τη μεγαλύτερη εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων στη Ρωσία, αφότου κρατικοποιήθηκε από τον Πούτιν το 2023.

Σε πρόσφατες αναρτήσεις του στο Telegram, ο Κρεμλιόφ κοινοποίησε βίντεο που εξυμνούν τον Στάλιν και ενθάρρυνε τις νεαρές γυναίκες συνεργάτιδές του να ντύνονται με τρόπο που «αναδεικνύει τη θηλυκότητά τους».