Συναγερμός στην Ολλανδία από μπλακ άουτ στο σιδηροδρομικό δίκτυο – Υποψίες για δολιοφθορά

Ύποπτη δολιοφθορά προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ολλανδίας, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός.

Τμήματα της Ολλανδίας, μεταξύ των οποίων και το Άμστερνταμ, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο, έπειτα από περιστατικά που φέρεται να συνδέονται με δολιοφθορά στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον διαχειριστή του ολλανδικού σιδηροδρομικού δικτύου, αναφέρει το BBC.

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Η ProRail προειδοποίησε ότι οι επιβάτες στο κεντρικό και το βόρειο τμήμα της χώρας θα πρέπει να αναμένουν ακυρώσεις και καθυστερήσεις την Τρίτη (15.09.2026), ενώ το κλείσιμο ορισμένων ισόπεδων διαβάσεων ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα και στην οδική κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, σωλήνες είχαν τοποθετηθεί πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές σε πολλαπλά σημεία. Σε ανακοίνωσή της, η ProRail ανέφερε ότι το περιστατικό φαίνεται να αποτελεί «σκόπιμη διατάραξη της λειτουργίας… που προκλήθηκε από ανθρώπινη ενέργεια».

«Βρέθηκαν υλικά σε διάφορα σημεία των γραμμών, τα οποία είχαν τοποθετηθεί εκεί σκόπιμα. Αυτό προκαλεί δυσλειτουργίες στα τμήματα του δικτύου. Φαίνεται να πρόκειται για δολιοφθορά», δήλωσε η ProRail.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ύποπτοι ούτε έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα πίσω από την ενέργεια. Την έρευνα έχει αναλάβει η Αστυνομία.

Ο ιστότοπος του δικτύου έδειχνε ότι είχαν καταγραφεί 15 περιστατικά διατάραξης της κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα, επηρεάζοντας επίσης τα δρομολόγια προς το κεντρικό διεθνές αεροδρόμιο Σχίπχολ και την Ουτρέχτη.

Πλάνα που δημοσίευσε ο ολλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NOS έδειξαν αστυνομικούς να απομακρύνουν από τις σιδηροδρομικές γραμμές στο Φένεντααλ, στην κεντρική Ολλανδία, αντικείμενα που έμοιαζαν με μεταλλικούς σωλήνες, μήκους περίπου 1,5 μέτρου.

Η ProRail ανέφερε ότι ένα τρένο στην πόλη Στέινβαϊκ προσέκρουσε σε ένα από τα αντικείμενα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το νέο περιστατικό έρχεται λίγες μέρες μετά τον εκτροχιασμό τρένου στη Νορμανδία, με πολλούς τραυματίες, με το ενδεχόμενο της δολιοφθοράς να εξετάζουν κατά προτεραιότητα οι γαλλικές αρχές.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ένα τμήμα σιδηροτροχιάς που εντοπίστηκε πάνω στις γραμμές ενδέχεται να προκάλεσε το ατύχημα. Ωστόσο, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νινέζ, κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, τονίζοντας ότι οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.