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Ομάν: Αγνοούνται δύο μέλη πληρώματος μετά από φωτιά σε πλοίο που χτυπήθηκε

Το δεξαμενόπλοιο El Gaia με σημαία Παναμά ρυμουλκείται σε λιμάνι της χώρας
Το δεξαμενόπλοιο El Gaia
Το δεξαμενόπλοιο El Gaia / REUTERS
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Δύο είναι οι αγνοούμενοι μετά την επίθεση στο δεξαμενόπλοιο El Gaia με σημαία Παναμά που ρυμουλκείται σε λιμάνι της χώρας, αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιό του, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακής Ασφάλειας του Ομάν.

Το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν περίπου 103 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Μουσαντάμ όταν δέχθηκε την επίθεση, επεσήμανε η ίδια πηγή. Είκοσι τρία μέλη του πληρώματος του τάνκερ απομακρύνθηκαν από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού του Ομάν, όμως δύο εξακολουθούν να αγνοούνται.

Χθες, Δευτέρα (14.09.2026), το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (U.S. Central Command ή CENTCOM) σημείωσε ότι το El Gaia «επλήγη από ιρανικό πύραυλο τον περασμένο μήνα» με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Το σαββατοκύριακο δέχθηκε επίθεση από ιρανικό drone ενώ βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών του Ομάν και επί του παρόντος «ρυμουλκείται από περιφερειακό εταίρο».

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