Ομάν: Αγνοούνται δύο μέλη πληρώματος μετά από φωτιά σε πλοίο που χτυπήθηκε

Δύο είναι οι αγνοούμενοι μετά την επίθεση στο δεξαμενόπλοιο El Gaia με σημαία Παναμά που ρυμουλκείται σε λιμάνι της χώρας, αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιό του, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακής Ασφάλειας του Ομάν.

Το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν περίπου 103 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Μουσαντάμ όταν δέχθηκε την επίθεση, επεσήμανε η ίδια πηγή. Είκοσι τρία μέλη του πληρώματος του τάνκερ απομακρύνθηκαν από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού του Ομάν, όμως δύο εξακολουθούν να αγνοούνται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες, Δευτέρα (14.09.2026), το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (U.S. Central Command ή CENTCOM) σημείωσε ότι το El Gaia «επλήγη από ιρανικό πύραυλο τον περασμένο μήνα» με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Search operations are continuing for a 35-year-old Indian seafarer two days after an attack on a Panama-flagged oil tanker off the coast of Oman. Thirteen other Indian crew members have been rescued. The vessel, MT El Gaia, was attacked on September 13. Fourteen Indian seafarers… pic.twitter.com/mwklnt18n8 — NextMinute News (@nextminutenews7) September 15, 2026

Το σαββατοκύριακο δέχθηκε επίθεση από ιρανικό drone ενώ βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών του Ομάν και επί του παρόντος «ρυμουλκείται από περιφερειακό εταίρο».