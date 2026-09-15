Συναγερμός από πρώην ερευνητή της Google DeepMind: «Το AI μπορεί να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους, ο χρόνος τελειώνει»

Πληθαίνουν οι φωνές που προειδοποιούν για τους κινδύνους της αλόγιστης χρήσης της AI. Ένας πρώην εργαζόμενος της Google DeepMind έγινε ο τελευταίος ερευνητής στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης που προειδοποιεί ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξή της θα μπορούσε να «σκοτώσει όλους τους ανθρώπους», υποστηρίζοντας μάλιστα ότι ο χρόνος για την αποτροπή ενός τέτοιου σεναρίου ενδέχεται να εξαντλείται.

Ο Μπιλάλ Τσουγκτάι, ο οποίος εργαζόταν στην έρευνα για την ασφάλεια και την ευθυγράμμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Google DeepMind, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (14.09.2026) ότι αποχώρησε από την εταιρεία. «Πρόσφατα παραιτήθηκα από την Google DeepMind, όπου εργαζόμουν στην έρευνα για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης (AI)», έγραψε χαρακτηριστικά ο ίδιος στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι «πιστεύω ακράδαντα ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να μας σκοτώσει όλους και ότι ίσως να μας τελειώνει ο χρόνος για να το αποφύγουμε αυτό».

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Ο Τσουγκτάι είχε συνυπογράψει ερευνητικές εργασίες κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Google DeepMind, όπου εργαζόταν ως μηχανικός έρευνας. Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, αποχώρησε από την εταιρεία τον Ιούλιο του 2026.

Η παρέμβασή του έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του ερευνητή της Anthropic, Τζέικομπ Κόξον, ο οποίος αποκάλυψε ότι παραιτήθηκε, εν μέρει επειδή, όπως ανέφερε, «οι άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης πιστεύουν ειλικρινά ότι θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας».

Στη συνέχεια, ο επιστήμονας της Anthropic, Εβαν Χιούμπινγκερ, τάχθηκε στο πλευρό του Κόξον, υποστηρίζοντας ότι συμμερίζεται την ανησυχία του.

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Μάλιστα, εκτίμησε ότι υπάρχει πιθανότητα άνω του 10% η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει στον θάνατο όλων των ανθρώπων μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Οι διαδοχικές προειδοποιήσεις έχουν ενισχύσει τη δημόσια συζήτηση για τους κινδύνους από την ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που αυξάνονται και οι φωνές μέσα στον ίδιο τον κλάδο που ζητούν μεγαλύτερη προσοχή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ζήτησε το Σαββατοκύριακο να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Στην έκκλησή του είχε την υποστήριξη του Έλον Μασκ της SpaceXAI και του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, Σαμ Αλτμαν.

Ο Τσουγκτάι, πάντως, υποστηρίζει ότι υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι, υπό την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες θα εγκαταλείψουν την ανεξέλεγκτη κούρσα ανάπτυξης.

«Πρέπει να ρυθμίσουμε την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης με ταχύτητα που μπορεί να διαχειριστεί η κοινωνία, όπου οι αναδυόμενοι κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν πριν από την πραγματοποίηση ακραίας βλάβης», σημείωσε.

Παρά τις προειδοποιήσεις, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απορρίψει τις εκκλήσεις για αυστηρότερη ρύθμιση και χαρακτήρισε «φάρσα» τις προειδοποιήσεις.

Μπιλ Γκέιτς: Καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν είναι έτοιμη για τις αλλαγές που θα φέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη

Καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν είναι πραγματικά προετοιμασμένη για τις αλλαγές που πρόκειται να φέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην κοινωνία, δήλωσε ο Μπιλ Γκέιτς σε συνέντευξή του στο Reuters, προειδοποιώντας παράλληλα για τους κινδύνους που βρίσκονται μπροστά μας.

Ο συνιδρυτής της Microsoft ήταν μέχρι πρόσφατα αισιόδοξος για τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, πλέον έχει μεταβάλει τη στάση του, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις της στην αγορά εργασίας, τους κινδύνους από πιθανές επιθέσεις και την εξάρτηση που μπορεί να δημιουργηθεί από τους ψηφιακούς «συντρόφους» τεχνητής νοημοσύνης.

«Δεν νομίζω ότι καμία κυβέρνηση ασχολείται με αυτό στον βαθμό που θα έπρεπε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Bill Gates is warning technology companies and world leaders that they must act now to ensure artificial intelligence combats social inequities rather than deepening disparities — and his foundation is pledging $1 billion to improve access.



Read more: https://t.co/hvYBITDoLD — ABC News (@ABC) September 15, 2026

Παράλληλα, όμως, υπογράμμισε ότι η τεχνολογία έχει τεράστιες δυνατότητες να βοηθήσει τους φτωχότερους ανθρώπους στον κόσμο, υπό την προϋπόθεση ότι θα αξιοποιηθεί σωστά και η πρόσβαση σε αυτήν θα είναι ισότιμη.

Το Ίδρυμα Γκέιτς ανακοίνωσε την Τρίτη (15.09.20260 ότι σχεδιάζει να διαθέσει τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια μέσα στα επόμενα δύο χρόνια για την επέκταση της πρόσβασης στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Γκέιτς δήλωσε ότι έχει συζητήσει τις ανησυχίες του με ηγέτες χωρών, μεταξύ των οποίων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του, ενώ ανέφερε ότι επιδιώκει να συναντήσει τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αργότερα μέσα στη χρονιά.

«Οι κυβερνήσεις έχουν μείνει πολύ πίσω σε αυτό το ζήτημα», πρόσθεσε.