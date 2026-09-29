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Πλημμύρες στην Μπανγκόκ: Κυκλοφοριακό χάος με ψάρια στους δρόμους

Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια και τα ψάρια κολυμπούν ανάμεσα σε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα - 4 οι νεκροί από τις πλημμύρες στη Μπανγκόκ, 23 έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ταϊλάνδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου
Πλημμύρες στην Μπανγκόκ: Κυκλοφοριακό χάος με ψάρια στους δρόμους
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Οι δρόμοι της Μπανγκόκ έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και τα ψάρια έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Μετά τις έντονες πλημμύρες, κοπάδια ψαριών κολυμπούν πλέον στους πλημμυρισμένους δρόμους της πόλης, περνώντας ανάμεσα στα ακινητοποιημένα οχήματα και πάνω από τα βυθισμένα πεζοδρόμια.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Μπανγκόκ λόγω των πλημμυρών που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές που πέφτουν στην Ταϊλάνδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στη χώρα σε 23, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Η αρχή που είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση καταστροφών ανακοίνωσε ότι οι πλημμύρες έχουν πλήξει 29 από τις 77 επαρχίες της χώρας αυτής στη νοτιοανατολική Ασία. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Μπανγκόκ, 8 στην Σάμουτ Πρακάν, που βρίσκεται ανάμεσα στην πρωτεύουσα και τη θάλασσα, και 6 στη Σα Κέο, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, διευκρίνισε.

Περίπου 700.000 άνθρωποι έχουν πληγεί από την άνοδο της στάθμης του νερού στην πρωτεύουσα, γεγονός που οδήγησε το Σάββατο τις αρχές να κηρύξουν κατάσταση φυσικής καταστροφής, σύμφωνα με την αρχή διαχείρισης καταστροφών.

Σήμερα ορισμένα τμήματα της Μπανγκόκ ήταν ακόμη πλημμυρισμένα. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα και σχεδόν 7.000 άνθρωποι χρειάστηκε να καταλύσουν στα πάνω από 230 κέντρα υποδοχής που έχουν ανοίξει σε όλη την πόλη, σύμφωνα με τις αρχές της Μπανγκόκ.

Οι υπόλοιποι θάνατοι καταγράφηκαν στην Σανταμπούρι, στη νοτιοανατολική Μπανγκόκ, όπως και στις Αγιουτάγια και Σαραμπούρι, δύο επαρχίες που βρίσκονται βόρεια της πρωτεύουσας.

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την κορύφωση της εποχής των βροχών στην Ταϊλάνδη, αλλά πολλοί κάτοικοι της Μπανγκόκ κρίνουν ότι φέτος οι πλημμύρες είναι μεγαλύτερες από αυτές προηγούμενων ετών.

Στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης υπάρχει ένα δίκτυο καναλιών, από τα οποία πολλά είχαν πλημμυρίσει από τις βροχές.

Οι σταθμοί απάντλησης υδάτων βρίσκονται σε πλήρη ισχύ εδώ και μέρες, αλλά ο κυβερνήτης της πρωτεύουσας Σαντσάρτ Σίτιπουντ δήλωσε την Κυριακή ότι θα χρειαζόταν «έως και μία εβδομάδα» για να απομακρυνθούν πλήρως τα νερά.

Οι επιστήμονες προβλέπουν αύξηση της έντασης και της συχνότητας ακραίων καιρικών φαινομένων όσο επιταχύνεται η κλιματική αλλαγή λόγω των εκπομπών που συνδέονται με τα ορυκτά καύσιμα.

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