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Συναγερμός από την Κομισιόν για τα ενεργειακά αποθέματα τον χειμώνα – Προτάσεις για μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης

Στην Αθήνα, η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί τα τελευταία χρόνια βασικό θέμα της κυβερνητικής πολιτικής, καθώς η υψηλή τιμή έχει συμπαρασύρει το κόστος ζωής
Reuters
Reuters
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Σε μια νέα προειδοποίηση προς τα κράτη – μέλη της προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργειακή επάρκεια του χειμώνα και προτείνοντας μέτρα ακόμα και για τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, την ώρα που τα αποθέματα φυσικού αερίου παραμένουν χαμηλότερα από τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα και οι διεθνείς τιμές δέχονται νέες πιέσεις.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει τονίσει πολλάκις πως το ζήτημα συνδέεται πλέον με τρεις βασικές παραμέτρους: την επάρκεια του ενεργειακού εφοδιασμού (και του φυσικού αερίου), τη συγκράτηση του κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Η επιστολή του επιτρόπου Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, με την οποία ζητείται να συνεχιστούν τα μέτρα περιορισμού της ζήτησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας «για όσο διάστημα είναι απαραίτητο», έρχεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.

Τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στο 70%, σχεδόν 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ η τιμή αναφοράς TTF κινείται γύρω από τα 72 ευρώ ανά MWh.

Η περίπτωση της Ελλάδας

Στην Αθήνα, η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί τα τελευταία χρόνια βασικό θέμα της κυβερνητικής πολιτικής, καθώς το υψηλό κόστος έχει συμπαρασύρει το κόστος ζωής, κάνοντας την ακρίβεια ένα από τα βασικότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη δυνατότητα εισαγωγής LNG, έχει επενδύσει στη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων και επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.

Μια νέα άνοδος του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά μπορεί να μεταφερθεί στην ηλεκτροπαραγωγή και, μέσω της λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού, να επηρεάσει εκ νέου το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι, σε περιόδους έντονων ανατιμήσεων, απαιτείται ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του προβλήματος, παράλληλα με τα εθνικά μέτρα στήριξης.

Τα προτεινόμενα μέτρα για τα χειμώνα

Τα μέτρα που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως η μείωση της κατανάλωσης στις ώρες αιχμής, η αξιοποίηση έξυπνων μετρητών και δυναμικών τιμολογίων, ο περιορισμός της θέρμανσης στα δημόσια κτίρια και η μείωση του περιττού φωτισμού, παραπέμπουν σε πρακτικές που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022.

Δεν πρόκειται, τουλάχιστον με βάση την παρούσα κατεύθυνση της Κομισιόν, για υποχρεωτικά μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης, αλλά για εργαλεία που μπορούν να μειώσουν τη ζήτηση στις κρίσιμες ώρες και κατ’ επέκταση την ανάγκη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου.

Το κρίσιμο μέτωπο για την Ελλάδα είναι πλέον να διατηρηθεί η ενεργειακή επάρκεια χωρίς να επιστρέψει η Ευρώπη σε συνθήκες ακραίας ενεργειακής πίεσης, ενώ παράλληλα να προστατευθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις από μια νέα μεγάλη αύξηση του κόστους.

Στόχος πληρότητα 80% στην Ευρώπη

Ο Νταν Γιόργκενσεν καλεί τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την αποθήκευση φυσικού αερίου, ώστε να αποφευχθεί μια βεβιασμένη αγορά ποσοτήτων σε μια ήδη περιορισμένη διεθνή αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι στόχος πληρότητας 80% μπορεί, υπό τις σημερινές συνθήκες, να είναι επαρκής για την ενεργειακή ασφάλεια του χειμώνα, αντί της επιθετικής προσπάθειας επίτευξης του 90%.

Σημειώνεται πως η σταδιακή πραγματοποίηση των αγορών θα μπορούσε να περιορίσει τον κίνδυνο νέας εκτίναξης των τιμών: «Παρότι τα αποθέματα φυσικού αερίου της ΕΕ βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα και η κατάσταση παραμένει δύσκολη, δεν υπάρχουν επί του παρόντος άμεσοι κίνδυνοι για την ασφάλεια του εφοδιασμού». Έτσι, το μόνο που μένει να απαντηθεί είναι σε ποια τιμή θα αγοράσει η Ευρώπη φυσικό αέριο.

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